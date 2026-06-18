"Lửa trắng" thuộc series phim cảnh sát hình sự.

Lửa trắng mở ra câu chuyện về thế giới ngầm - nơi những loại ma túy mới len lỏi vào đời sống giới trẻ qua các cuộc vui tưởng như vô hại. Từ những dấu vết tưởng như rời rạc quanh một loại ma túy mới mang tên Bụi Trắng, C04 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - từng bước lần ra mạng lưới tội phạm có tổ chức, hoạt động chặt chẽ, nhiều tầng nấc và luôn biết cách ẩn mình sau những vỏ bọc tưởng như hợp pháp.

Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy này là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ, sự dũng cảm mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng những áp lực vô hình.

Trong tập 1 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 18/6, Cương ‘đen’ (Duy Hưng) trong lúc đi kiểm tra nơi ăn chốn ở cho sếp Công (NSƯT Hồ Phong) phát hiện có kẻ đang theo dõi. Đó chính là Viên ‘vượn’ (Tuấn Anh) - một sát thủ được băng nhóm đối thủ của lão Công thuê để làm nhiệm vụ. Một cuộc rượt đuổi có lẽ sẽ diễn ra ngay tại nơi nghỉ dưỡng của ông trùm ma túy tỉnh Sơn Hải.

Ở diễn biến khác, cả Cương và Cung (Trương Hoàng) cùng trình sếp một sản phẩm mới mang tên Bụi Trăng, thứ hàng nóng đang được các dân chơi trong tỉnh săn đón. Cả hai tuy cùng là đàn em thân tín của lão Công nhưng cũng không ưa gì nhau. Khi lão Công yêu cầu đàn em thử sản phẩm, Cương đáp: "Trách nhiệm của em là giữ tâm thật vững, một trí óc minh mẫn để phục vụ anh. Còn công tác thử nghiệm đánh giá sản phẩm, để cho mấy thằng chân tay to, đầu óc giản dị làm", Cương nói rồi chỉ sang phía Cung.

Trong khi đó, đôi bạn Thảo (Mai Huê) - Mai (Việt Hoa)đang đi đường thì đụng phải xe ô tô của Cương khiến xe bị hư hại còn chân tay xước xát. Dù bị nhẹ và bất chấp sự can ngăn của Thảo, Mai vẫn "ăn vạ" và làm căng để bắt đền, quyết không để cho Cương thoát. Sau đó, Mai được tuyển tới phục vụ bữa tiệc của một ổ nhóm anh chị nên bị kiểm tra an ninh gắt gao khiến cô vô cùng khó chịu.

Cương có chịu đền bù cho Mai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 1 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Đời thực của Trung tá công an chuyên vai trùm giang hồ trên phim cả nước quen mặt NSƯT Hồ Phong ngoài đời là Trung tá công an nhưng ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các vai xã hội đen nhiều năm qua. Sắp tới anh sẽ tiếp tục đóng vai ông trùm trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng".