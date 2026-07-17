Trong tập 10 phim Lửa trắng lên sóng tối 17/7, Đồng (Xuân Hồng) không muốn Lê Trường (Mạnh Cường) bị bắt nên nghĩ ra mọi cách khi hai người đi trốn. Để thoát án tử, Lê Trường đồng ý trốn trước với điều kiện Đồng phải đưa lựu đạn cho hắn. Ở diễn biến khác, Cương "đen" (Duy Hưng) nhận định việc Đồng chấp nhận cảm tử để thu hút công an về tỉnh Sơn Hải sẽ làm ảnh hưởng đến chuyến hàng cấm.

Mai (Việt Hoa) vừa tham gia hoạt động trong đường dây của Lão Công (NSƯT Hồ Phong) đã hiến kế cho bố cách thức vận chuyển hàng mới ít rủi ro hơn khiến Lão Công vô cùng bất ngờ. Đó là gửi hàng vào bao tải đông dược về xuôi vì không bị kiểm tra bao giờ. Mai còn biết công ty xe khách chuyên chạy tuyến đường mà Lão Công muốn vận chuyển hàng. "Chị như là sư phụ tôi ấy nhỉ?". Lão Công nói với Mai.

Trong khi đó, lãnh đạo công an nhận định có nội gián trong lực lượng đã báo tin đánh động cho Lê Trường nhưng người này không trực tiếp nằm trong lực lượng vây bắt. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần phải đánh giá thật chính xác. Còn Lan (Thu Quỳnh) có vẻ đã ngửi thấy mùi bất ổn nên đã yêu cầu Lê Trường loại bỏ Sương (Cù Thị Trà).

Sương bị lộ? Lê Trường sẽ làm theo đề nghị của Lan? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 10 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.

Diễn viên đóng vai bà trùm trong phim cảnh sát hình sự trên VTV cả nước biết mặt Diễn viên Thu Quỳnh tái xuất màn ảnh với vai bà trùm ma tuý tên Lan trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV.