Trong tập 8 phim Lửa trắng lên sóng tối 10/7, Cương càng ngày càng thể hiện sự lo lắng cho Mai và tự nhận phải có trách nhiệm với cô chủ. Cương (Duy Hưng) mạnh dạn bày tỏ tình cảm với cô chủ nhỏ bằng cách giang tay đòi ôm Mai (Việt Hoa) và ngay lập tức được cô đáp lại.

Ở diễn biến khác, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) đã đồng ý để con gái tham gia vào việc làm ăn, cụ thể là Mai cùng ông trùm và Cương (Duy Hưng) tiếp đón đối tác Santana.

Lão Công gặp Lê Trường (Mạnh Cường) để đàm phán và đưa ra điều kiện phải biết sếp của hắn là ai. "Không được! Ông trùm có thể họp online với chúng ta. Tuy nhiên sáng nay bên kia báo về có sự vụ, ông trùm đi giải quyết công việc nên bàn giao hết cho tôi", Lê Trường nói.

Lão Công không đồng ý với lý do chỉ làm việc với sếp của Lê Trường. "Anh nhận một món hàng mà không biết chủ của nó là ai liệu có an toàn không? Nếu anh nói không sẽ không có sự hợp tác nào hết. Chúng tôi sẽ biến đối tác thành đối thủ không đội trời chung", Lão Công dằn mặt Lê Trường. "Các anh có gì để chơi lại chúng tôi?", Lê Trường đáp trả. Ngay lập tức Lão Công trả lời: "Cớm".

Trong khi đó, Tân (Bảo Anh) muốn lợi dụng thời điểm này để đánh động, khám xét nhà hàng nhằm xác minh đối tượng trong phòng VIP.

Sau cuộc gặp, Lan (Thu Quỳnh) hỏi dò về Mai và được đàn em thông tin rằng Mai là bồ của Cương "đen". "Thằng Cương không ngu đến mức dẫn bạn gái đến trước mặt sếp đâu. Nó ở được trong đó phải do có quan hệ với Lão Công", Lan nhận định.

Lão Công đã tin tưởng con gái hay đây chỉ là một phép thử? Mai có tình cảm với Cương? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 8 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.