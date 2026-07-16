Trong tập 9 phim Lửa trắng lên sóng tối 16/7, Lê Trường (Mạnh Cường) cảnh giác trong chuyến hàng lần này, mọi hành động bước đi đều tính toán kỹ và thường xuyên thay đổi đột ngột khiến công tác trinh sát vô cùng khó khăn. Khi anh em Lê Trường ngủ lại một nhà nghỉ địa phương, đã xuất hiện những kẻ lạ mặt theo dõi, có thể là người từ băng đối thủ. Đồng (Xuân Hồng) thấy anh trai vất vả lo toan mọi việc nên tham mưu đã tới lúc tách hệ thống để hoạt động riêng.

Hương Ngọc vào vai Mai (Việt Hoa) quá đạt và đã dần lấy được lòng tin của Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Lợi dụng cơ hội này Mai đã xin bố tham gia sâu hơn vào công việc của đường dây, cụ thể là tới chào hỏi nhân sự bên phía đối tác ở làng Tĩnh Lặng. Lão Công nhắc Cương "đen" (Duy Hưng) phải coi Mai là cộng sự chứ không phải là cấp trên.

Ở diễn biến khác, cơ quan công an đã xác định trùm băng Santana là người thật chứ không phải bóng ma và Lê Trường khả năng sẽ kéo theo nhân vật này xuất hiện. Thủ trưởng cơ quan điều tra cũng cân nhắc việc bắt Lê Trường liệu có ảnh hưởng tới tỉnh Sơn Hải hay không trong khi nguy hiểm đang rình rập các chiến sĩ công an nằm vùng.

Lê Trường có nghe theo đề nghị của Đồng? Mai có nhận được sự đồng ý của Lão Công? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 9 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.

Diễn viên đóng vai bà trùm trong phim cảnh sát hình sự trên VTV cả nước biết mặt Diễn viên Thu Quỳnh tái xuất màn ảnh với vai bà trùm ma tuý tên Lan trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV.