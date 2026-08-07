Lửa trắng đang đi tới dần chặng cuối và vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả với cuộc chiến cam go giữa lực lượng công an và các băng đảng tội phạm. Phim được thực hiện với sự hợp tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (C04). Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, các chuyên gia của Cục đã tư vấn về chuyên môn và thẩm định kịch bản.

Từng chi tiết về phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được mổ xẻ kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác cao, chuẩn nghiệp vụ ngành. C04 còn hỗ trợ tối đa về lực lượng và khí tài. Các chiến sĩ đặc nhiệm tinh nhuệ cùng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chuyên dụng được dùng trong các đại cảnh.

Bánh ma tuý xuất hiện trong phim được làm từ xốp và bột mì.

Trong VTV Kết nối, khán giả lần đầu được biết hình ảnh các loại ma tuý xuất hiện trong phim cảnh sát hình sự Lửa trắng thực chất là gì. Hoạ sĩ Lê Đức Thọ tiết lộ những bánh ma tuý đạo cụ được làm từ xốp và bột mì để phục vụ cho cảnh công an rạch gói hàng ra để kiểm tra. Anh cho biết đạo cụ này đã được Bộ Công an tư vấn. Ngoài ra những lọ ma tuý Bụi Trăng trên phim thì ghê gớm nhưng thực chất là nước ngọt. Trong khi đó, những viên ma tuý tổng hợp hoá ra là kẹo ngọt.

Bên cạnh đó chương trình cũng lần đầu hé lộ về các diễn viên quần chúng chuyên vào vai tội phạm trên phim dù không xuất hiện trên poster hay bảng phân vai. Diễn viên Nguyễn Văn Vinh nói: "Ra ngoài mọi người biết tôi chuyên đóng vai tội phạm, đôi khi là vai cướp hay người xấu cũng bị chỉ trích bởi khán giả chỉ yêu vai chính diện mà ghét vai phản diện. Được vào phim phòng chống tệ nạn xã hội là điều vinh dự với diễn viên dù vai lớn, nhỏ hay quần chúng thì chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt", anh nói.

Khán giả xoắn não đoán ai là công an chìm trong phim.

Còn diễn viên Khương Duy chia sẻ các đạo cụ như nhẫn, đồng hồ, dây chuyền anh đeo trong phim Lửa trắng đều do bộ phận đạo cụ chuẩn bị. "Tôi là diễn viên phụ vào vai ông trùm nhưng toàn chết trước nên không xuất hiện được nhiều. Anh em hầu hết phải quay đêm nên rất vất vả, có lúc di chuyển lên cửa khẩu hay từ đầu này tới đầu kia của đất nước hay đầu chảy máu là chuyện bình thường. Là diễn viên vất vả nhưng tôi cảm thấy vui", anh chia sẻ.

Anh Trường Giang, diễn viên quần chúng trong Lửa trắng kể rất hồi hộp khi đóng phim mà xung quanh toàn cảnh sát cơ động. Anh Giang vào vai một kẻ vận chuyển ma tuý và thùng hàng vượt quá số cân nặng 48kg của mình nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành.

Phim hiện đang phát sóng vào 20h thứ 5 và 6 hàng tuần trên VTV3.

Clip: VTV