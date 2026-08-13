Trong tập 17 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 13/8, Cương (Duy Hưng) lo lắng cho an toàn của Huân (Du Ka) khi thấy đàn em đang quá tin tưởng vào Lan (Thu Quỳnh), đặc biệt là khi Huân liên tục gợi ý cho Cương về làm việc cho Santana. Cương sợ Huân bị lợi dụng, chết lúc nào không biết. Nhưng Huân hoàn toàn tin tưởng Lan, cho rằng người chị cùng trại mồ côi sẽ không làm thế.

Trong khi đó, Cung (Trương Hoàng) được đàn em cấp báo hàng tồn của mình vẫn ế nhưng Santana lại mới chuyển thành công một lô hàng từ bên kia biên giới về và bán đắt hàng như tôm tươi. Cung lập tức kết luận cô chủ Mai (Việt Hoa) có liên quan đến việc này, bởi lộ tuyến chuyển hàng bao lâu nay vẫn an toàn, Mai vừa biết thì lập tức tuyến đường bị lộ. Cung chất vấn Mai, hỏi cô chủ có chuyển hàng cho Santana hay không nhưng Mai phủ nhận. "Chó khôn chớ cắn càn, ai cũng biết mày là thằng ngu nhất đất Sơn Hải này. Đầu đất vừa thôi, đừng làm mất mặt sếp", Cương xen vào.

Trong khi nội bộ Hoà Công đang rối như tơ vò vì chuyện lộ tuyến thì chủ tịch Lão Công (Hồ Phong) đã có dấu hiệu hồi phục. Ở diễn biến khác, công an nghi ngờ nội bộ có kẻ tha hoá nhưng xác định không phải là người của Cục.

Cương có bị lộ? Lão Công có hồi phục như trước? Nội gián là ai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 17 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.