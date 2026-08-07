Trong tập 16 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 7/8, Cương (Duy Hưng) thực sự lo lắng cho Mai (Việt Hoa) khi cô quyết định trực tiếp tham gia điều hành chuyến hàng sắp tới. Mai nói nếu Lão Công (Hồ Phong) không tỉnh lại cô vẫn phải làm, không sớm thì muộn. "Không nên!", Cương nói. Mai đáp cô biết Cương có ý tốt nhưng không thể đứng ngoài cuộc dù biết làm việc này là lĩnh án tử. "Sao phải khổ? Còn có tôi mà", Cương nói.

Ở diễn biến khác, Sương (Cù Thị Trà) cố gắng truyền tin ra ngoài cho tổ chức nhưng dường như người của Trường (Mạnh Cường) đã phát hiện ra.

Trong khi đó, Lan (Thu Quỳnh) tiếp tục gặp Cương để thuyết phục hợp tác trong chuyến hàng sắp tới kèm theo đề nghị béo bở. "Vấn đề không phải là tiền. Cô có thấy ai sẵn sàng hợp tác với kẻ thù không", Cương đáp. Dù Lan đề nghị mức giá gấp đôi, Cương nói chưa nghĩ ra lý do để giúp bà trùm. "Vì tình bạn của chúng ta, vì thằng Huân, vì trại trẻ, cũng nhiều đấy chứ. Tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ rằng giữa tôi và anh còn nhiều ràng buộc lắm", Lan đáp. Cương nói Lan đừng mang chuyện tình cảm ra làm điều kiện.

Để chuẩn bị cho chuyên án, thủ trưởng cơ quan điều tra quyết định áp dụng biện pháp thu điện thoại của tất cả mọi người để tránh tay trong tuồn tin ra ngoài. Tuy nhiên vì đã nắm được thông tin nên Trường quyết chiến tới cùng và đã đặt sẵn bom để đối đầu lực lượng công an. Đúng lúc này Sương lĩnh trọn 1 phát đạn.

Cương có chấp nhận đề nghị của Lan? Sương có giữ được tính mạng? Kế hoạch của Trường có thành công? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 16 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.