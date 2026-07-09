Trong tập 7 phim Lửa trắng lên sóng tối 9/7, Lan (Thu Quỳnh) nói với Lê Trường (Mạnh Cường) rằng chuyến hàng đầu tiên đã khởi động nên hoặc là làm giảm sự chú ý hoặc tìm cách gây chuyện. Lan cũng biết rõ động thái của công an khi bắt đầu theo dõi nhóm Công (NSƯT Hồ Phong) và Cương (Duy Hưng). Do vậy Lan cho rằng cần nhân cơ hội này khuấy lên và Lê Trường sẽ được dùng làm mồi nhử.

Ở diễn biến khác, Lão Công cho Cương đứng ra đàm phán và nói sẽ chỉ làm việc với kẻ đứng đầu của Santana. Lê Trường liền cầm máy và nhắn sếp mình rất muốn gặp Lão Công. Lão Công nói gặp gỡ sau cũng chưa muộn và cảnh báo cơ quan công an sẽ mở rộng điều tra sau khi triệt phá được chuyến hàng mới nhất.

"Không khéo tôi cũng bị lôi vào", Lão Công nói. Lê Trường cười đáp nếu Lão Công bị sờ gáy thì không ai được yên ổn. "Đúng thế! Nhờ có anh mà mớ hàng hôm qua... giá trị rất cao, tôi khá đau lòng. Vì thế, hoặc là trùm hoặc là không hợp tác", Lão Công dứt khoát.

Trong khi đó, Mai (Việt Hoa) đến gặp Lão Công để nói chuyện về tương lai của mình. Lão Công rất bất ngờ với đề nghị của con gái muốn được theo bố bước chân vào ‘thế giới đen’. Mai nói học dốt nên dứt khoát không kinh doanh mà muốn theo Lão Công để học kinh nghiệm sống và cách quản lý công ty. "Con biết bố kiếm tiền bằng cách nào", Mai nói khiến Lão Công bất ngờ.

Cương đen bất ngờ khi Lan gọi điện và cho rằng Lan đang đẩy mình vào thế khó. Lan nói là bạn nên muốn giúp Cương nhưng Cương hiểu ngay ra vấn đề và muốn biết Lan muốn hợp tác làm ăn kiểu gì. Lão Công có đồng ý để Mai vào công ty của mình làm? Cương sẽ bắt tay với Lan? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 7 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.