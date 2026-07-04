Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền do Phó Đức Nam là chủ mưu, cầm đầu, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm vào tội Rửa tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng), gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Ngày 10/2/2017, Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ông Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty, người đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thời điểm đó, Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách bộ phận kinh doanh, với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân, khách hàng forex.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: CACC

Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter” liên hệ với Tâm, giới thiệu là người đại diện của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.

Tâm báo cáo xin ý kiến Shark Bình và được giao phụ trách chăm sóc khách hàng cho sàn forex GKFX, với mức phí giao dịch 2,5% khi nạp và 1% cộng 1.000 đồng mỗi lần rút.

Đầu năm 2021, Phó Đức Nam liên hệ gặp trực tiếp Tâm để xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn forex của Nam. Khi Tâm báo cáo lại, ông Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý đã lập các nhóm Telegram gồm Tâm, nhân viên Công ty Ngân lượng và nhân viên công ty chứng khoán của Nam.

Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch bị lỗi, Công ty CP Ngân lượng tiếp nhận thông tin và chuyển cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân tiền chưa vào tài khoản.

Sau đó, các bộ phận này kiểm tra, xử lý và phản hồi kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam nắm được.

Tìm cách “qua mặt” cơ quan công an

Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Nhân viên Nguyễn Thị Nam báo cáo nội dung trên cho Shark Bình. Dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn, nhằm duy trì hoạt động ví Ngân lượng để hưởng phí giao dịch.

Các bị can tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Thậm chí, Shark Bình còn chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để thông báo về việc có công văn của cơ quan công an. Đồng thời, yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví thật của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng với số tiền phù hợp, tức bằng hoặc thấp hơn số tiền khách đã nạp vào ví của sàn forex.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty CP Ngân lượng.

Số tiền này được nạp để đầu tư trên các sàn forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 5,7 tỷ đồng do Công ty CP cổng thanh toán trung gian Ngân lượng giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị can Nguyễn Hòa Bình.