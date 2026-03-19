Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đáng chú ý, bố mẹ của Mr Pips cũng “nhúng chàm” khi đã tham gia giúp con trai rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam bảo bạn gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là bị can Phó Đức Thắng để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Khi đó, ông Thắng đã mượn CCCD của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth (Công ty South Wealth). Ngoài ra, Nam còn nhờ người đứng tên Công ty CP Tech Invest.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, Phó Đức Nam nói với dì là bà Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng bạn gái để sử dụng danh nghĩa 2 pháp nhân là Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest để mua, bán bất động sản ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, Nam cũng nhờ bố mẹ đứng tên các bất động sản (BĐS) ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Khối tài sản của Phó Đức Nam bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Tẩu tán tài sản

Khi Phó Đức Nam bị bắt năm 2024, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền mà con trai kiếm được để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Phó Đức Thắng đã gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng, đưa cho anh em đồng hao 20 tỷ đồng. Trong khi đó mẹ của Mr Pips là bị can Lê Thị Liễu đã nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Bà Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà cháu ruột. Ngoài ra, bị can này còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

CQĐT xác định, ông Thắng được con trai là Phó Đức Nam nhờ đứng tên và mua 4 BĐS trị giá hơn 235 tỷ đồng. Tiền mua các BĐS này có nguồn gốc do phạm tội mà có nên ông Thắng bị quy kết phạm tội Rửa tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ của ông Thắng 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn với đất gồm các căn hộ ở TPHCM, thửa đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Tương tự, bà Lê Thị Liễu cũng được con trai nhờ đứng tên, giao dịch 1 BĐS trị giá hơn 220 tỷ đồng. Tiền này cũng do Phó Đức Nam phạm tội mà có nên bà Liễu bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

CQĐT cũng đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm do đã cùng Mr Pips sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua 2 BĐS. Tâm còn phối hợp với bà Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 BĐS, đứng tên qua Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

CQĐT xác định bị can Nguyễn Thị Thủy đã tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa 2 công ty trên để mua, quản lý nhiều BĐS trị giá hơn 35 tỷ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).

Ngoài ra, bà Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth thực hiện hành vi kê khai báo giá giao dịch BĐS ở khu Masteri Thảo Điền, TPHCM thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, giảm số thuế giá trị gia tăng bán ra, tăng thuế GTGT được khấu trừ.

Bà Thủy bị cáo buộc đã trốn thuế hơn 284 triệu đồng và bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế và Rửa tiền.