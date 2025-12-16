Ngày 16/12, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ 24 đến 30 tháng tù.

Bào chữa cho bà Lan, luật sư Tạ Ngọc Toàn cho rằng mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nghiêm khắc, trong khi bị cáo đã khắc phục xong hậu quả và vận động bị cáo Nguyễn Văn Hậu khắc phục thiệt hại của vụ án.

Do bà Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội, không kêu oan, luật sư không tranh luận về tội danh, song đề nghị HĐXX phúc thẩm đánh giá toàn diện nguyên nhân, điều kiện phạm tội, mối quan hệ giữa các chứng cứ buộc tội và các tình tiết giảm nhẹ theo hướng có lợi cho bị cáo.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Theo luật sư, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, bà Hoàng Thị Thúy Lan hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; các chủ trương, quyết định đều được thông qua tập thể, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật.

Bị cáo không áp đặt ý chí cá nhân, không trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật, do đó cần tránh đồng nhất trách nhiệm của người đứng đầu với toàn bộ sai phạm của bộ máy.

Luật sư đề nghị HĐXX phúc thẩm mở rộng chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện để bà Lan sớm trở về với gia đình, chăm sóc mẹ già, con bị bệnh và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bào chữa cho ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, luật sư Lê Ngọc Hà thừa nhận việc truy tố bị cáo về tội Nhận hối lộ là đúng người, đúng tội, song cho rằng mức án 12 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nghiêm khắc, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Bị cáo Lê Duy Thành. Ảnh: Phạm Hải

Trước phiên tòa phúc thẩm, luật sư cho biết đã nhận được nhiều công văn, đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Duy Thành từ địa phương nơi bị cáo và gia đình cư trú.

Cụ thể, có hơn 2.600 cá nhân; 4 cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; 41 doanh nghiệp, đoàn thể gửi đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, đơn kiến nghị của 16 trường học và 7 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 627 chữ ký, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông Thành trong quá trình công tác qua nhiều cương vị tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong các tình tiết giảm nhẹ, luật sư nhắc đến việc ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, từng cứu hai người là Nguyễn Mạnh Tường (SN 1988) và Nguyễn Đức Kiên (SN 1991) khỏi nguy cơ chết đuối khi bị ngã xuống ao bèo vào năm 1994.

Luật sư cho biết, năm 1978, ông Thành đã bất chấp hiểm nguy, cứu hai người là Lê Ngọc Mỹ và Lê Quang Huấn (cùng sinh năm 1972), khi cả hai đi tắm sông gần nhà, bị nước cuốn ra giữa sông và có nguy cơ chết đuối.

Theo luật sư, bị cáo Lê Duy Thành và vợ có công phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Năm (SN 1932), đồng thời vận động con gái phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cún (SN 1927). Cả hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trên tinh thần độ lượng và nhân đạo, luật sư đề nghị HĐXX phúc thẩm áp dụng mức hình phạt tù thấp hơn mức mà đại diện VKS đề xuất, để ông Thành được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt của pháp luật.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm cho bị cáo Lê Duy Thành từ 30 đến 36 tháng tù.