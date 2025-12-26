Ngày 26/12, Bộ Công an tổ chức giao ban “Chiến dịch Quang Trung” tuần thứ 3 tại tỉnh Khánh Hòa. Chiến dịch nhằm xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: X.N

Theo đại diện Bộ Công an, trong "Chiến dịch Quang Trung", lực lượng Công an nhân dân (CAND) được giao chủ trì xây dựng mới 429 căn nhà tại nhiều tỉnh, thành. Cụ thể: Hà Tĩnh 10 căn, Huế 2 căn, Đà Nẵng 62 căn, Quảng Ngãi 17 căn, Gia Lai 87 căn, Đắk Lắk 200 căn, Khánh Hòa 24 căn và Lâm Đồng 27 căn.

Khi chiến dịch được triển khai, công an địa phương đã chủ động khởi công, nắm chắc tiến độ thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, với thường trực hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp tham gia.

Thống kê đến ngày 25/12, đã có 19 căn nhà hoàn thành, vượt tiến độ 200%, gồm: Hà Tĩnh 1 căn, Đà Nẵng 1 căn, Gia Lai 3 căn, Khánh Hòa 8 căn và Lâm Đồng 6 căn.

Trong tuần qua, một số công trình tại Gia Lai, Đắk Lắk, Hà Tĩnh đã thi công đạt khối lượng từ 70-80%. Toàn bộ các công trình bảo đảm tiến độ bàn giao trước ngày 15/1/2026 và phấn đấu vượt tiến độ, bàn giao sớm từ 10-15 ngày tại một số địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: X.N

Lực lượng CAND tại 9 tỉnh miền Trung đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm nghìn quần chúng uy tín, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng này đã tham gia sửa chữa nhà ở, bệnh viện, trường học; xây dựng mới nhà ở bị sập; vệ sinh môi trường; hỗ trợ tái thiết sinh kế cho người dân; tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tái thiết hạ tầng giao thông, viễn thông... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội.

Bên cạnh việc quyên góp 1 ngày lương, công an các địa phương, đơn vị đã huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia cùng lực lượng CAND trong đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác huy động được thực hiện minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng và địa bàn. Tính đến hết ngày 24/12, Văn phòng Bộ Công an đã tiếp nhận gần 90 tỷ đồng ủng hộ của Công an các đơn vị, địa phương.

Lực lượng công an hỗ trợ xây dựng lại nhà mới tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Nhất

Thời gian tới, lực lượng Công an quyết tâm, thần tốc xây dựng lại nhà ở bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công trình trước ngày 15/1/2026, sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Đồng thời, lực lượng CAND tiếp tục chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân; không để sót trường hợp, địa bàn nào cần hỗ trợ; chú ý trẻ mồ côi và những người mất việc do thiên tai.