Niềm vui khi được nhận ngôi nhà mới của gia đình bà Tô Thị Sửa. Ảnh: Ngọc Thu

Tham dự Lễ bàn giao có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34; đại diện chính quyền địa phương và gia đình.

Ngôi nhà thuộc thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây do Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) hỗ trợ thi công từ ngày 3/12, đến nay, đã hoàn thành, vượt kế hoạch thời gian do Quân đoàn giao.

Ngôi nhà có tổng diện tích 55 m2, kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại của gia đình và Lữ đoàn Công binh 7 hỗ trợ toàn bộ ngày công xây dựng.

Theo Thượng tá Lê Hồng Thạch - Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, bà Tô Thị Sửa là người có công với cách mạng, năm nay đã gần 90 tuổi. Bà sống cùng một người con bị câm bẩm sinh, hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 thực hiện triệt để phương châm thần tốc nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất để bà Sửa và con sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Quân đoàn 34 tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà. Ảnh: Ngọc Thu

Nhà của bà Tô Thị Sửa là 1 trong 6 căn nhà Lữ đoàn Công binh 7 đảm nhận thi công trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Nhân dân các địa phương vùng lũ nói chung và gia đình bà Tô Thị Sửa nói riêng; đồng thời khẳng định, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 cũng luôn sát cánh, đồng hành hỗ trợ Nhân dân vượt qua mọi khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa. Ảnh: Ngọc Thu

Trước, trong và sau bão, lũ, Quân đoàn 34 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân sau mưa lũ, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo và điều động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện giúp Nhân dân hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân.

Với phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, Quân đoàn 34 đã khởi công xây dựng mới 80 ngôi nhà. Ngoài ngôi nhà của gia đình bà Tô Thị Sửa, các ngôi nhà khác đã thi công theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2026, để người dân được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới.

Quân đoàn 34 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ Nhân dân xây lại nhà sau thiên tai. Ảnh: Ngọc Thu

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của quân đội trong thời bình.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhà của Nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Dịp này, lãnh đạo Quân đoàn 34 và địa phương đã tặng những phần quà thiết yếu cho gia đình bà Sửa.

Đồng thời, Quân đoàn 34 trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.