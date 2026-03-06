Những ngày này, sau giờ bà con lên rẫy, ông Trần Văn Lũ, người có uy tín làng Canh Phước, xã Vân Canh, thường tranh thủ cùng cấp ủy chi bộ, ban quản lý làng và ban công tác mặt trận làng đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trần Văn Lũ (ở giữa) tuyên truyền giúp người dân nắm rõ thông tin tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: D.Đ)

Ông Lũ chia sẻ: "Tôi xác định phải tuyên truyền cho bà con hiểu đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để ai cũng tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời, qua tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu rõ về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn người xứng đáng để bầu".

Ở làng Kà Xim, xã Vân Canh, thời gian qua, ông Sâu Zuôn Nam cũng thường xuyên đến từng nhà dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về quyền, nghĩa vụ của cử tri để bà con hiểu và thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, 100% cử tri trong làng Kà Xim đã nắm vững quy định, khẳng định sẽ chủ động tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Anh Trần Văn Dặm, người dân làng Kà Xim nói: "Qua tuyên truyền của người có uy tín và các cấp chính quyền, tôi đã nắm rõ nội dung bầu cử, hiểu cách bỏ phiếu và sẽ đi bầu cử đúng quy định".

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vân Canh, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn và cung cấp đầy đủ tài liệu để người có uy tín nắm chắc quy định, nội dung bầu cử. Từ đó, họ phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đúng thời gian, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và thành công.

Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, vai trò của người có uy tín càng được phát huy. Đơn cử như tại xã Ia Hiao có trên 61% dân số là đồng bào DTTS. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, từ đó, giúp cử tri tại các thôn, làng xa trung tâm nắm rõ quy trình, nguyên tắc và thời gian bầu cử.

Ông Siu Phơr, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao nhấn mạnh: "Cán bộ, đảng viên, người có uy tín phải đi trước một bước, thì bà con mới tin và làm theo. Việc tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định mà còn củng cố niềm tin, giữ gìn sự thống nhất trong dân. Vì thế, chúng tôi phân công cụ thể từng người phụ trách từng nhóm hộ, kịp thời nắm bắt dư luận, không để thông tin sai lệch tác động đến bà con, ảnh hưởng đến ngày hội lớn của toàn dân".

Ông Siu Phơr (ở giữa) tuyên truyền về cuộc bầu cử cho cử tri. (Ảnh: M.L)

Trao đổi với phóng viên, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.070 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền bầu cử.

“Người có uy tín không chỉ chuyển tải chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước, họ còn tham gia định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật”, ông Siu Trung nói.

Có thể nói, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong bầu cử không chỉ góp phần bảo đảm tỷ lệ cử tri tham gia cao, thực hiện đúng quy định, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đó vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm để xây dựng một chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân.