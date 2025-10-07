Hoãn trao Giải Chuyển đổi số Việt Nam

Giải thưởng VDA được phát động từ 15/4/2025, với thông điệp "vì một Việt Nam số" nhằm phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và sự bảo trợ của Bộ TT&TT, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, giao cho Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức thực hiện.

Năm 2025, giải thưởng VDA được phát động từ 15/4/2025, với thông điệp "vì một Việt Nam số" nhằm phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện Nghị quyết 57–NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một điểm nhấn quan trọng của VDA 2025 là lần đầu tiên có thêm hạng mục giải thưởng “Tôn vinh cá nhân”, nhằm ghi nhận những cá nhân có ảnh hưởng, dẫn dắt và có đóng góp nổi bật trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ban Tổ chức thông báo nhận hồ sơ trực tuyến từ 15/4 đến 30/6/2025 qua website của chương trình tại địa chỉ vda.com.vn. Năm nay, số lượng hồ sơ gửi về tham dự đã đạt con số hơn 400.

Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay trong suốt 8 mùa giải VDA, cho thấy sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng đối với xu hướng công nghệ và chuyển đổi số.

TS Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo chia sẻ, công tác sàng lọc hồ sơ dự thi Giải thưởng VDA 2025 cho thấy các hồ sơ dự thi năm nay thiên về các giải pháp ứng dụng rất rộng, từ những lĩnh vực truyền thống như tài chính ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, trong đó có nhiều ứng dụng mới, sử dụng những công nghệ mới như AI, tự động hóa.

Đặc biệt, các hồ sơ hạng mục tôn vinh cá nhân cho thấy họ có những thành tích rất đặc biệt trong công cuộc chuyển đổi số của đơn vị mình, từ đó lan tỏa trong địa phương và các bộ ngành.

Đại diện Ban tổ chức giải thưởng cho biết, để đảm bảo tính minh bạch trong việc xét giải thưởng, Ban Tổ chức đã công bố bộ tiêu chí minh bạch, rõ ràng cho từng hạng mục dự thi, trong đó có những tiêu chí nổi bật như:

Trong hơn 400 hồ sơ dự thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn được 60 bộ hồ sơ tham dự vào giai đoạn Chung khảo. Tại vòng này, Hội đồng Chung khảo đã có những đánh giá sâu hơn, yêu cầu các đơn vị trình bày, bổ sung minh chứng thực tế, đối thoại hoặc thuyết minh trực tiếp trước Hội đồng để làm rõ các điểm nổi bật hoặc điểm chưa rõ.

Theo TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, sau khi xem xét kỹ lưỡng 60 bộ hồ sơ, Hội đồng đã chọn lựa được 49 hồ sơ để tôn vinh ở 4 hạng mục truyền thống và 3 hồ sơ cá nhân để vinh danh ở hạng mục 5.

Theo TS Nguyễn Quân, các sản phẩm, giải pháp được trao giải lần này có mức độ chuyên sâu về công nghệ, có tính lan tỏa và mở rộng - nhiều hồ sơ có khả năng nhân rộng tại các địa phương, tích hợp với hệ sinh thái số quốc gia.

Đa phần đều coi trọng yếu tố dữ liệu và an ninh, thể hiện rõ cách thu thập, quản lý dữ liệu, quy trình xử lý, tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin.

Những hồ sơ đạt được sự thống nhất cao trong Hội đồng thường có kết quả rõ ràng về tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất, cải thiện dịch vụ cho người dân hoặc doanh nghiệp, có số liệu đo đếm cụ thể.

Thứ tư, ngày 8/10/2025 sẽ diễn ra Lễ trao giải – vinh danh 49 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc của các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu và 3 cá nhân có đóng góp lớn cho chuyển đổi số bộ ngành, địa phương.