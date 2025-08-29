FPT sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng trong các lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và bán lẻ, cùng kế hoạch mở rộng sang các ngành sản xuất, y tế, logistics và năng lượng.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của FPT, khẳng định năng lực và cam kết lâu dài trong việc cung cấp các dịch vụ CNTT linh hoạt, hiệu quả và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Các dịch vụ cung cấp bởi FPT bao gồm từ tư vấn CNTT, chuyển đổi hệ thống lên nền tảng đám mây, đến vận hành hạ tầng và ứng dụng – tất cả đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng.

Với định hướng “AI-First”, FPT sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, phát huy nguồn lực là đội ngũ chuyên gia toàn cầu cùng các đối tác hàng đầu như Microsoft và NVIDIA để tạo ra các sản phẩm chuyển đổi số hiệu quả và đột phá.

“AI là trọng tâm chiến lược của FPT. Chúng tôi tích hợp AI vào mọi giải pháp để mang lại kết quả thông minh hơn, giúp khách hàng thực hiện các dự án chuyển đổi số quy mô lớn một cách hiệu quả. Thỏa thuận này không chỉ củng cố vị thế của FPT như một đối tác chiến lược đáng tin cậy của các tập đoàn toàn cầu, mà còn thể hiện rõ cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng khách hàng kiến tạo giá trị thực chất và bền vững”, ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Trong những năm gần đây, FPT liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt hợp đồng lớn trị giá trên 100 triệu USD tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Singapore và Đức. Đặc biệt, năm 2024, FPT đã ký kết hợp đồng trị giá 225 triệu USD với một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ.