Phát âm - Kỹ năng nền tảng thường bị bỏ quên

Phát âm tiếng Anh là một trong những yếu tố quan trọng và cũng khó cải thiện nhất đối với người học tại Việt Nam. Đặc biệt trong các kỳ thi sử dụng hệ thống chấm điểm tự động như PTE Academic hay Duolingo English Test, việc phát âm chuẩn từng từ, từng âm tiết không chỉ giúp tăng điểm Speaking mà còn là chìa khóa tạo ấn tượng tốt với hệ thống AI chấm thi.

Trong khi đó, nhiều người tập trung vào từ vựng và ngữ pháp mà quên mất rằng phát âm chính là bước đầu tiên để giao tiếp hiệu quả và đạt điểm cao trong các kỳ thi.

Dù sử dụng cấu trúc đúng và từ vựng phong phú, nhưng nếu phát âm sai, người nghe, hoặc hệ thống chấm điểm tự động sẽ không thể hiểu chính xác điều bạn muốn truyền tải. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong các kỳ thi như PTE Academic hoặc Duolingo English Test, nơi từng âm tiết được máy phân tích và tính điểm tức thì.

Ảnh: Pexels

Nhằm hỗ trợ người học cải thiện phát âm một cách nhanh chóng và hiệu quả, nền tảng luyện thi tiếng Anh Lume Test đã chính thức hợp tác cùng Elsa Speak - ứng dụng học phát âm nổi tiếng toàn cầu - để ra mắt Phòng Luyện tập Ngữ âm: một công cụ luyện nói ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp học viên tự phát hiện lỗi sai và luyện tập đến khi đạt chuẩn.

Phòng Luyện tập Ngữ âm - Tập trung duy nhất vào phát âm chuẩn

Khác với các phòng luyện Speaking truyền thống chấm điểm nhiều tiêu chí, Phòng Luyện tập Ngữ âm của Lume chỉ tập trung vào một yếu tố cốt lõi: phát âm chính xác. Với sự hỗ trợ từ công nghệ AI của Elsa, học viên được luyện từng câu ngắn, ghi âm và nhận kết quả ngay sau khi nói.

Sau mỗi lượt luyện tập, hệ thống sẽ:

- Phân tích từng từ học viên đã nói

- Đánh giá độ chuẩn phát âm theo thang điểm 0 - 100

- Hiển thị kết quả bằng màu sắc: xanh lá (chuẩn xác), vàng (cần cải thiện), đỏ (phát âm sai)

Việc luyện tập được cá nhân hóa tối đa, cho phép học viên tự học, tự phát hiện lỗi và lặp lại đến khi đạt kết quả mong muốn, không cần giáo viên kèm riêng.

Ngoài ra, Phòng Luyện tập Ngữ âm được thiết kế tối ưu để hỗ trợ người học luyện tập các phần thi Speaking có độ dài ngắn nhưng yêu cầu cao về độ chính xác phát âm, vốn thường là “điểm rơi” quan trọng quyết định kết quả bài thi.

Trong PTE Academic, phần Read Aloud yêu cầu thí sinh đọc to một đoạn văn bản trong thời gian giới hạn. Hệ thống chấm điểm tự động sẽ phân tích phát âm từng từ, độ rõ ràng, ngữ điệu và sự trôi chảy. Chỉ cần sai một vài âm hoặc ngắt nghỉ không hợp lý, điểm Speaking có thể bị trừ đáng kể.

Trong Duolingo English Test, các phần như Speak the Sentence hoặc Read and Speak đòi hỏi thí sinh đọc hoặc lặp lại câu hiển thị. Hệ thống AI sẽ chấm điểm ngay lập tức, không có cơ hội sửa sai. Độ chính xác phát âm là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến điểm tổng.

Các bạn học viên trường THPT Nguyễn Chí Thanh tham gia sự kiện có Lume Test

Ông Nguyễn Huy Cường, Giám Đốc Công Nghệ của Lume Test chia sẻ: “Rất nhiều học viên nói tốt nhưng phát âm chưa đúng chuẩn, dẫn đến mất điểm không đáng có. Phòng Luyện tập Ngữ âm giúp học viên đi đúng vào gốc rễ vấn đề - chỉnh âm, luyện chuẩn, không cần đoán mò. Công nghệ AI sẽ là người thầy đồng hành tận tâm 24/7”.

Trong thời đại mà công nghệ đang thay đổi cách con người học tập, Phòng Luyện tập Ngữ âm là minh chứng cho việc AI có thể giúp người học luyện nói tiếng Anh tốt. Sự kết hợp giữa Lume và Elsa mang lại một giải pháp mạnh mẽ, cá nhân hóa và thực sự hiệu quả cho người học Việt Nam đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi quốc tế.

Lume Test là nền tảng ôn luyện tiếng Anh trực tuyến dành cho học viên chuẩn bị thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, PTE Academic, Duolingo English Test. Ra đời với sứ mệnh đơn giản hóa việc luyện thi, Lume tập trung vào việc ứng dụng công nghệ để giúp người học tiếp cận kiến thức nhanh chóng, hiệu quả và có định hướng. Hiện nay, Lume đã đồng hành cùng hàng ngàn học viên tại Việt Nam và châu Á trên hành trình chinh phục điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh học thuật. Với đội ngũ học thuật nhiều kinh nghiệm, kết hợp công nghệ AI hiện đại, Lume hướng tới việc tạo ra một môi trường học thông minh, tiết kiệm và cá nhân hóa cho từng người học.

Bích Đào