Những ngày này, các tuyến đường ở TP Huế rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, hoa, đèn lồng và nhiều hình ảnh trang trí chào đón đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Sắc màu Phật đản luôn hiện diện, cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo được treo tại các cầu Trường Tiền, Phú Xuân, Dã Viên... Đặc biệt, tại cầu Trường Tiền, lá cờ Phật giáo được kết tỉ mỉ từ hàng ngàn lá cờ nhỏ tạo điểm nhấn cho người dân và du khách khi đi qua cầu. Còn tại cầu Gia Hội, hơn 100 bông hoa sen được trang trí hai bên thành cầu rất rực rỡ.

Đài kỷ niệm Thánh tử đạo được trang hoàng trang nghiêm, rực rỡ. Ảnh: Lê Bằng

Cố đô Huế rực rỡ cờ hoa chào đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026. Ảnh: Lê Bằng

Cầu Gia Hội được trang trí hơn 100 bông sen hồng. Ảnh Lê Bằng

Ngoài ra, các tuyến phố đặt các biểu tượng sen hồng, banner, biểu ngữ, thông tin về Đại lễ. Tại các phường, xã trên địa bàn toàn thành phố cũng treo cờ, đèn tại các cây cầu, trục đường chính khiến cả TP Huế khoác lên mình màu sắc mới…

Điểm nhấn mùa Phật Đản năm nay tại Huế là 7 đóa hoa sen tôn trí trên sông Hương - đây là biểu tượng tâm linh thắp sáng dòng sông Hương khi đêm về, cùng với hình ảnh 2 đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo nổi bật trên bờ sông.

7 đóa sen hồng được thả xuống giữa dòng sông Hương là công trình tâm linh do các ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tự tay thực hiện việc dán vải lên bộ khung sườn. Tổng cộng 7 hoa sen bao gồm 168 cánh sen.

7 đóa sen khổng lồ giữa dòng Hương trở thành biểu tượng đặc trưng của Phật giáo Huế. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Mỗi bông sen sau khi hoàn thiện có đường kính đạt 7,6m, cao gần 4m và sở hữu trọng lượng lên đến 300kg. Các thuyền viên đã dùng thuyền kéo toàn bộ số sen này ra định vị giữa dòng sông Hương với khoảng cách giữa mỗi hoa sen là 200m.

Đại đức Thích Huyền Diệu, Trưởng ban Trang hoàng công cộng Đại lễ Phật đản tại Huế cho biết, công trình cờ khổng lồ là ý tưởng do sư thầy cùng họa sĩ Dương Minh Bảo Trị phối hợp thực hiện.

Hai lá cờ khổng lồ có kích thước khoảng 100m², được bố trí trang trọng bên bờ sông Hương là điểm nhấn mùa Phật đản năm nay tại Huế. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Hai lá cờ có kích thước tương đương nhau, rộng khoảng 100m2 mỗi lá, được đặt cạnh nhau trên bãi cỏ dài cạnh khu vực bia Quốc học Huế. Trong đó, lá cờ Phật giáo được thành hình từ 6.590 lá cờ nhỏ.

Theo đại đức Thích Huyền Diệu, ý tưởng làm cờ Phật giáo khổng lồ đã được triển khai từ năm trước tại công viên Thương Bạc. Năm nay, ban tổ chức quyết định chuyển sang địa điểm mới nhằm tạo không gian bố trí thêm cờ Tổ quốc, đây cũng là nét mới của mùa Phật đản năm nay.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng 27/5:

Cầu Trường Tiền được trang trí hàng ngàn lá cờ nhỏ. Ảnh: Lê Bằng