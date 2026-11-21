Cách luộc bắp Mỹ ngon

Nguyên liệu cho một mẻ luộc 3–4 trái bắp Mỹ gồm nước sạch và một ít muối tùy khẩu vị. Nên chọn những bắp có kích thước đồng đều để dễ canh độ chín.

Bước 1: Sơ chế bắp

Tước bỏ những lớp bẹ già, khô bên ngoài, giữ lại 2–3 lớp bẹ non ôm sát hạt. Loại bỏ phần râu khô, bẩn, cắt gọn cuống rồi rửa sạch. Nếu bắp quá dài so với nồi ta có thể cắt đôi. Không cần tách hạt hoặc cắt sát vào lõi để tránh bị vụn bắp, khó cầm khi thưởng thức.

Bước 2: Xếp bắp, thêm nước

Xếp bắp vào nồi, trái lớn ở dưới, trái nhỏ phía trên. Đổ nước gần ngập phần bắp, chừa khoảng trống đủ để đậy nắp và hạn chế nước trào khi sôi. Có thể thêm một nhúm muối nhỏ nếu thích. Vì bắp Mỹ tươi vốn có vị ngọt nên không nhất thiết phải cho đường hoặc sữa vào nước luộc.

Bắp Mỹ luộc có vị ngon ngọt đưa miệng. Ảnh: Thảo Trinh

Bước 3: Đun sôi, canh độ chín

Đậy nắp, đun lửa lớn đến khi nước sôi rồi hạ xuống lửa vừa, duy trì độ sôi ổn định. Nếu bắp xếp nhiều lớp, dùng kẹp đổi vị trí các bắp để chúng tiếp xúc đều với nước nóng.

Sau khoảng 10 phút bắt đầu kiểm tra bắp. Khi hạt đạt độ mềm mong muốn, tắt bếp và vớt ra, không cần tiếp tục đun cho đủ một khoảng thời gian định trước.

Bước 4: Vớt bắp, thưởng thức

Để bắp ráo và nguội bớt rồi bóc lớp bẹ còn lại. Những hàng hạt vàng bóng, căng đều lộ ra cùng làn hơi nóng thơm dịu, chỉ cần ăn nguyên vị đã ngon miệng.

Nếu thích vị béo, có thể phết một lớp bơ mỏng khi bắp còn ấm. Bơ tan nhẹ trên bề mặt, quyện với vị ngọt của hạt mà không cần thêm nhiều gia vị.