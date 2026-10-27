Cách làm hành phi đơn giản tại nhà

Sau khi đã chọn được hành tím ưng ý, khâu chuẩn bị cũng đóng vai trò then chốt để hành phi được giòn đều và đẹp mắt.

Bước 1: Bóc vỏ và thái hành

Bóc bỏ lớp vỏ khô bên ngoài của hành. Bạn có thể ngâm hành vào nước lạnh khoảng 10-15 phút trước khi bóc để dễ bóc hơn và giảm bớt mùi hăng gây cay mắt.

Sau đó rửa hành dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn, rồi dùng khăn sạch hoặc giấy ăn thấm khô hoàn toàn từng củ hành. Đây là bước cực kỳ quan trọng. Nếu hành còn dính nước, khi phi sẽ dễ bị bắn dầu, hành lâu giòn và có thể bị ỉu.

Cuối cùng thái hành: Đây là bước quyết định độ giòn và đẹp của hành phi. Hành cần được thái thật mỏng và đều tay. Độ dày lý tưởng là khoảng 1-2mm. Nếu thái quá dày, hành sẽ lâu giòn và dễ bị dai. Nếu thái quá mỏng, hành dễ bị cháy.

Để thái hành mỏng bạn hãy dùng dao sắc thái hành hoặc nếu bạn không tự tin vào khả năng thái tay, có thể dùng các loại dụng cụ bào lát để đảm bảo độ mỏng và đều tuyệt đối.

Bước sơ chế hành cũng rất quan trọng để hành phi được giòn đều và đẹp mắt. Ảnh: AI

Bước 2: Phi hành

Đây là phần quan trọng nhất, quyết định thành công của món hành phi. Kỹ thuật phi hành đòi hỏi sự kiên nhẫn và quan sát tinh tế.

Đầu tiên, đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn đủ ngập hành vào. Bật lửa vừa, khi dầu vừa nóng tới (khoảng 120-130°C), bạn có thể thử bằng cách cho một lát hành vào, nếu hành sủi bọt nhẹ quanh mép là dầu đã đạt nhiệt độ.

Tiếp đó chia hành thành từng mẻ nhỏ để phi. Không nên cho quá nhiều hành vào cùng lúc vì sẽ làm giảm nhiệt độ dầu đột ngột, hành khó giòn và dễ bị dính vào nhau. Đảm bảo hành được trải đều trong chảo.

Phi hành ở lửa vừa và đảo đều tay, nếu lửa quá lớn, hành sẽ cháy bên ngoài mà bên trong chưa kịp giòn. Nếu lửa quá nhỏ, hành sẽ hút nhiều dầu và bị ỉu. Đảo hành liên tục và nhẹ nhàng để hành chín vàng đều các mặt.

Sau khoảng 15 phút đun trên bếp, khi thấy hành chuyển sang màu vàng cánh gián nhạt thì bạn vớt nhanh toàn bộ hành ra ngoài. Vì khi ra ngoài không khí và tiếp xúc với nhiệt dư, hành sẽ tiếp tục ngả màu đậm hơn và giòn rụm. Nếu đợi đến khi hành đạt màu vàng cánh gián hoàn hảo trong chảo mới vớt, rất có thể khi ra ngoài hành sẽ bị cháy đen và đắng.

Tiếp tục làm tương tự với các mẻ hành còn lại.

Bước 3: Thành phẩm

Ngay sau khi vớt hành ra khỏi chảo, hãy trải đều hành lên một lớp giấy thấm dầu hoặc rây lọc có lót giấy thấm. Mục đích là để loại bỏ lượng dầu thừa. Dầu thừa không chỉ làm hành nhanh ỉu mà còn khiến hành bị ngấy. Để hành nguội hoàn toàn trên giấy thấm dầu, hành sẽ tự động trở nên giòn rụm.

Khi hành phi đã nguội hoàn toàn và giòn tan, bạn có thể cho vào hũ thủy tinh sạch, khô ráo có nắp đậy kín hoặc cho vào túi zip và ép hết không khí ra ngoài. Sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên bảo quản hành phi và sử dụng mẻ hành phi này tối đa trong vòng 1 tháng để giữ trọn độ giòn rụm, khô ráo cùng hương vị thơm ngon ban đầu.

Hành phi với màu cánh gián đẹp mắt, có thể kết hợp với nhiều món ăn. Ảnh: AI

Phần dầu ăn còn lại sau khi phi hành cũng rất quý giá. Dầu này đã được tẩm ướp hương thơm của hành, có thể dùng để xào nấu, trộn gỏi, hoặc làm dầu ăn cho các món bún, phở, mì để tăng thêm hương vị.