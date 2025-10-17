Nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã bật khóc khi đọc lại những chia sẻ mà vợ mình - DJ, hot girl Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) - chuẩn bị sẵn từ trước.

Trong video, Lương Bằng Quang cho biết lẽ ra Ngân 98 sẽ là người ngồi đối diện với khán giả để tâm sự. Nhưng Ngân 98 dường như tiên đoán trước điều này sẽ xảy ra nên chuẩn bị sẵn để chồng đọc như cách hoàn thành "tâm nguyện cuối cùng".

Lương Bằng Quang đọc tâm sự của Ngân 98 tối 16/10.

''Có thể nói thời điểm mà các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể chính trong những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân. Giờ đây, dù phải đi một nơi xa, một thời gian dài, Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong một phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn'' - Lương Bằng Quang trích đọc tâm thư của Ngân 98 viết trước khi bị bắt.

Cũng trong đoạn video được Lương Bằng Quang đọc, Ngân 98 bày tỏ tình cảm với sân khấu, khán giả và chồng. Tuy nhiên, "tâm nguyện" này gây hiệu ứng ngược khi DJ nữ lại không hề đề cập đến vấn đề khán giả, độc giả đang quan tâm - hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - khiến cô vướng vào vòng lao lý hay lời xin lỗi đến những người đã mua các sản phẩm do cô kinh doanh.

Ngân 98 không chỉ là DJ mà còn là người bán hàng online có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, công việc DJ và hành trình tình yêu bên chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang, sinh năm 1982.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những hoạt động kinh doanh mờ ám. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, chuyên án được xác lập từ nhiều tháng trước, tập trung vào Công ty TNHH TM-DV Zubu do mẹ Ngân 98 đứng tên và hộ kinh doanh Zubu Shop do người khác đứng tên.

Các đối tượng bị cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhưng thực chất không đạt chất lượng, thậm chí chứa thành phần nguy hại. Ngân 98 được xác định là người quản lý dòng tiền và hoạt động buôn bán chính.

Ngân 98 bị bắt ngày 13/10. Ảnh: Tư liệu

Ngày 13/10, công an đã triệu tập Ngân 98 khi cô đang di chuyển cùng chồng trên đường phố TPHCM. Ban đầu, quá trình mời về làm việc diễn ra nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chuyển sang khống chế khi Ngân 98 la hét, chống đối và cản trở lực lượng chức năng.

Ngày 14/10, công an tiến hành khám xét căn hộ cao cấp của vợ chồng tại phường Cát Lái, quận 2, TP Thủ Đức, thu giữ khối tài sản khủng: 80 sổ đỏ quyền sử dụng đất tại nhiều tỉnh thành, hơn 8.000 USD tiền mặt, 4 sổ tiết kiệm tổng giá trị 3,2 tỷ đồng, cùng 2 ô tô hạng sang.

Trong quá trình khám xét, Lương Bằng Quang bị ghi nhận có hành vi quanh co, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Khi phát hiện két sắt chứa tài sản, anh liên tục khẳng định không có gì quan trọng, quên mật khẩu và nhập sai dẫn đến két khóa tự động hai lần. Cuối cùng, công an phải niêm phong két sắt, đưa về trụ sở và điều động chuyên gia mở khóa dưới sự chứng kiến của Lương Bằng Quang.

