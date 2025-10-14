Cái tên Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - nữ DJ nổi tiếng với lối sống xa hoa và khối tài sản "khủng" đã trở thành tâm điểm dư luận khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nữ DJ sinh năm 1998 này là người điều hành Công ty TNHH ZuBu (mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop, nơi sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân, nổi bật là viên rau củ collagen - mặt hàng được cô livestream bán với giá "chặt chém" trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau hơn 4 tháng xác minh, công an phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong lời khai ban đầu, Ngân 98 đổ lỗi cho đơn vị sản xuất vì "quá tin tưởng" mà không kiểm tra, nhưng cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh, bao gồm cả vai trò của những người thân cận.

Trước khi sa lưới pháp luật, Ngân 98 từng khoe cuộc sống bên chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang, từ siêu xe tiền tỷ đến nhiều bất động sản. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, những ồn ào thị phi và nguồn thu nhập đa dạng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Gây chú ý với giới showbiz từ năm 2016 với vai trò người mẫu và Á hậu Doanh nhân Việt Nam nhưng sau đó Ngân 98 chuyển sang làm DJ. Với ngoại hình cuốn hút, cô thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện lớn nhỏ với cát-sê dao động từ khoảng 70-100 triệu đồng.

Nguồn thu khác đến từ kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các hợp đồng quảng cáo, giúp cô tích lũy khối tài sản khiến công chúng "choáng ngợp". Ước tính tổng tài sản của cô có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu từ DJ, kinh doanh làm đẹp và đầu tư bất động sản.

Năm 2022, Ngân 98 hé lộ khoản đầu tư bất động sản cô và chồng Lương Bằng Quang đặt cọc 21 tỷ đồng để mua cùng lúc 9 miếng đất tại các khu vực tiềm năng ở TPHCM, kèm theo những "sổ đỏ" được khoe rầm rộ trên mạng xã hội. Đến năm 2023, nữ DJ tiếp tục "flex" căn penthouse trị giá 80 tỷ đồng có nội thất sang trọng và view thành phố "triệu đô".

Ngân 98 từng tự thưởng dịp sinh nhật cho bản thân chiếc siêu xe Maserati MC20 mui trần giá khoảng 22 tỷ đồng, bên cạnh dàn xe sang khác như Mercedes-AMG GLE 53 4Matic Coupe, biến cô thành biểu tượng của sự xa xỉ trong giới DJ.

Trong cuộc sống hôn nhân, Lương Bằng Quang thường hỗ trợ Ngân 98 bằng cách tham gia livestream bán hàng, thậm chí "làm nền" hài hước để tăng tương tác. Những năm gần đây, Lương Bằng Quang giảm hoạt động âm nhạc để đồng hành cùng Ngân, từ đi diễn chung đến đầu tư chung vào bất động sản. Tuy nhiên, cặp đôi không tránh khỏi thị phi: từ cáo buộc "sống ảo" đến các tranh cãi về đời tư, khiến họ được ví như "cặp đôi thị phi bền vững nhất showbiz Việt".

Hiện tại, sau khi vợ bị bắt, Lương Bằng Quang cũng bị công an triệu tập làm việc để làm rõ vai trò trong các hoạt động kinh doanh của Ngân 98. Chưa có cáo buộc chính thức, nam ca sĩ giữ im lặng trên mạng xã hội. Cuộc sống hôn nhân từng được khoe là "hạnh phúc viên mãn" nay đang đối mặt với những nghi ngờ liên đến việc kinh doanh trái pháp luật.

