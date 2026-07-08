Diễn viên Lương Thế Thành vừa đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới cùng bà xã - diễn viên Thúy Diễm. Dịp này, đôi diễn viên công khai tin vui sắp chào đón thành viên mới trong gia đình.

Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm sắp đón con thứ 2.

Trong giai đoạn vợ bầu, Lương Thế Thành luôn ở bên chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cô. Nam diễn viên kể do bà xã có tuổi, cộng thêm mang thai lần 2 nên sức khỏe cần được ưu tiên hàng đầu. Là chồng, anh cố gắng chu toàn mọi việc để vợ yên tâm trong thai kỳ.

Sắp tới, khi các dự án phim ảnh kết thúc, vợ chồng diễn viên dự định dành trọn thời gian bên nhau, cùng con trai đi nghỉ dưỡng. Họ lên kế hoạch để chào đón con, mua sắm đầy đủ vật dụng từ xe đẩy đến quần áo. "Chúng tôi muốn đảm bảo để em bé có điều kiện phát triển tốt nhất", diễn viên cho biết.

Đôi diễn viên vẫn mặn nồng, lãng mạn sau 1 thập kỷ bên nhau.

Trải qua 1 thập kỷ "về chung 1 nhà", nam diễn viên vẫn luôn dành sự trân trọng và tình yêu thương cho vợ. Anh được bà xã nhận xét là người sống tình cảm, mẫu mực và có trách nhiệm với gia đình.

Gắn bó nhiều năm và cùng hoạt động chung lĩnh vực, cặp đôi ý thức cân đối vai trò trong hôn nhân, đưa ra nguyên tắc để duy trì tổ ấm. Họ hỗ trợ nhau mọi mặt, từ tinh thần đến kinh tế và trách nhiệm chăm lo con cái.

Lương Thế Thành kể từ trước đến nay, cả 2 vợ chồng đều quan niệm cứ làm việc hết sức và cống hiến cho nghề. Khi Thúy Diễm gác lại các dự án để nghỉ ngơi, anh thấy bản thân cần phải gánh vác gia đình. Tuy nhiên, diễn viên xem đây là trách nhiệm của người đàn ông trong tổ ấm nên "cảm thấy rất vui”.

Cả 2 không ghen tuông khi bạn đời đóng cảnh thân mật với bạn diễn khác giới.

Thời gian qua, nam diễn viên được săn đón với các vai diễn trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Trong dự án gần nhất Mesdames Thanh Sắc, Lương Thế Thành đóng cùng diễn viên Thanh Hằng và Hồng Ánh. Anh và 2 bạn diễn nữ có không ít cảnh tình tứ, lãng mạn. Thúy Diễm bày tỏ tự hào khi chồng được làm việc cùng các diễn viên nổi tiếng và không có vấn đề gì với các phân cảnh tình cảm giữa anh và bạn diễn.

“Tôi thấy bình thường vì đây là công việc của diễn viên. Anh Thành luôn kể lại cho tôi nghe gần hết những gì diễn ra trong phim từ kịch bản, tâm lý nhân vật đến những cảnh quan trọng nên tôi đều nắm hết”, cô chia sẻ.

Bản thân nữ diễn viên mỗi khi bước vào cảnh thân mật với bạn diễn nam luôn xin phép và tâm sự cùng chồng như một cách thể hiện sự tôn trọng. Về phía Lương Thế Thành, anh luôn lắng nghe những chia sẻ từ vợ, vừa làm điểm tựa để cô tự tin diễn xuất.

Cặp đôi nỗ lực làm nghề nhưng không quên trách nhiệm với tổ ấm nhỏ.

Lương Thế Thành sinh năm 1982, Thúy Diễm sinh năm 1986. Cả hai từng kết hợp với nhau trong nhiều bộ phim truyền hình như: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ… Cặp đôi quen nhau từ năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2016.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm đồng hành trong công việc

Phi Long

Ảnh, clip: Tư liệu