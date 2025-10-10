Sáng 30/9, đồn cảnh sát Tấn Giang thuộc Cục Công an Dư Giang (TP Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây) nhận được tin báo từ ông Bành, một người dân địa phương, về việc bị mất trộm 380.000 NDT (1,4 tỷ đồng).

Ông Bành cho biết, để tổ chức đám cưới cho con trai, vợ chồng ông đã rút một khoản tiền mặt về chi tiêu.

Sau đám cưới, toàn bộ tiền mặt còn lại, cùng tiền mừng của bạn bè, họ hàng, hồi môn của con dâu, ông cất chung trong chiếc hộp mừng cưới. Nhưng tất cả đã biến mất.

"Tôi không biết có phải người quen biết chuyện rồi nảy lòng tham hay không nữa”, ông Bành nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt với cảnh sát.

Nghi phạm bị bắt tại nhà riêng cùng tang vật. Ảnh: Weibo

Ngay sau đó, các cán bộ hình sự thuộc đồn cảnh sát Tấn Giang đã vào cuộc điều tra. Qua rà soát hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực, cảnh sát phát hiện vào khoảng 4h ngày 30/9, một người đàn ông lạ mặt đã lẻn vào nhà ông Bành và khi rời đi, trên tay xách theo một chiếc vali nhỏ.

Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được danh tính cũng như nơi ở của nghi phạm. Đến ngày 2/10, cảnh sát đã bắt giữ kẻ trộm tại nhà riêng, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền cùng tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm họ Peng, quê ở Quế Tây, hiện sinh sống tại khu Nguyệt Hồ, thành phố Ưng Đàm. Được biết, Peng từng có tiền án trộm cắp và nghiện cờ bạc, thông tin từ Baidu.

Trước khi trộm nhà ông Bành, Peng (ở giữa) từng thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tiền mừng đám cưới khác. Ảnh: Sina

Peng khai báo, ngày 29/9, trong lúc lướt mạng xã hội, anh tình cờ xem được video ghi lại cảnh đám cưới linh đình tại nhà ông Bành ở làng Thiết Sơn, thị trấn Tấn Giang, huyện Dư Giang.

"Tôi xem video thấy có người gọi ông Bành ở Thiết Sơn nên đã dùng điện thoại tra cứu nơi tổ chức đám cưới rồi đến tìm cơ hội lấy đồ", Peng khai nhận.

Sáng ngày 30/9, Peng đội tóc giả, đi xe tới địa chỉ nhà ông Bành, thám thính quanh khu, thực hiện hành vi trộm cắp rồi trở về nhà.

Trước nhà ông Bành, Peng từng trộm trót lọt tiền mừng của 2 gia đình khác.

"Đa phần các trường hợp mất tiền mừng sẽ nghĩ do người quen làm. Họ thường chọn cách cho qua vì không muốn chuyện riêng tư, nhạy cảm bị mọi người nhòm ngó", Peng tiết lộ lý do thường rình rập các gia đình có hỷ sự.

Ảnh minh họa: Sina

Các chuyên gia và cảnh sát lưu ý, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.

Thống kê của cơ quan an ninh công cộng cho thấy, các vụ trộm cắp nhắm vào tiệc cưới tương tự vụ việc trên gia tăng trong những năm gần đây, chủ yếu ở khu vực huyện và thị trấn. Có những tên tội phạm giả danh nhân viên phục vụ tại đám cưới để trộm tiền mặt.

Cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng khi tiết lộ thông tin về tài sản có giá trị và phong bao tiền mừng trên mạng, đồng thời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội tăng cường cảnh báo rủi ro.