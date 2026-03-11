Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông thời gian gần đây, giá nhiên liệu trên thế giới liên tục tăng cao, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của ngành logistics toàn cầu. Tại Việt Nam, chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động vận tải nên các doanh nghiệp logistics chịu ảnh hưởng đáng kể.

Để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ và ổn định hoạt động mạng lưới, nhiều đơn vị lớn như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Viettel Post và Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) đã chính thức thông báo bổ sung phụ phí xăng dầu từ tháng 3/2026.

VNPost là một trong những đơn vị đầu tiên đưa ra thông báo điều chỉnh. Cụ thể, từ ngày 10/3, đơn vị này áp dụng mức thu 5% phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn trong nước. Đối với mảng chuyển phát quốc tế, mức thu là 10% áp dụng cho dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện từ ngày 12/3.

“Việc điều chỉnh này chỉ áp dụng đối với phần phụ phí, trong khi giá cước cơ bản của các dịch vụ trong nước và quốc tế vẫn được giữ ổn định. Đây là nỗ lực của Bưu điện Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng”, đại diện VNPost nhấn mạnh.

Thông báo bổ sung phụ phí xăng dầu của Giao Hàng Tiết Kiệm. Ảnh: GHTK

Tương tự, Giao Hàng Tiết Kiệm cũng chính thức áp dụng cơ chế phụ phí xăng dầu linh hoạt từ ngày 10/3. Mức phụ phí hiện tại được đơn vị này công bố là 10,29% đối với dịch vụ giao hàng siêu tốc Express, giao hàng hỏa tốc Xfast và 17,15% đối với BBS - dịch vụ giao hàng nặng với cân nặng lên đến 300kg.

Trong khi đó, Viettel Post cũng dự kiến áp dụng phụ thu xăng dầu 10% đối với toàn bộ các dịch vụ vận chuyển trong nước từ 0h00 ngày 16/3.

Dù việc tăng phụ phí là giải pháp bắt buộc để bù đắp chi phí đầu vào, các doanh nghiệp đều khẳng định đây là quyết định được tính toán thận trọng. Để hạn chế tối đa tác động đến người dùng, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp công nghệ và vận tải đa phương thức.

VNPost cho biết đang đẩy mạnh kết hợp giữa đường bộ và đường sắt nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời tăng cường hệ thống giám sát hành trình theo thời gian thực để tối ưu quy trình khai thác. Viettel Post cũng khẳng định đang nỗ lực tối đa để tối ưu hóa mạng lưới vận chuyển, thử nghiệm phương tiện vận chuyển bằng xe điện và đa dạng hóa các gói dịch vụ theo nhu cầu khách hàng.

Điểm chung trong đợt điều chỉnh lần này là tính linh hoạt. Các doanh nghiệp như GHTK cam kết xác định phụ phí căn cứ trên giá xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố công khai. Vietnam Post cũng cho biết sẽ kịp thời rà soát và điều chỉnh giảm phụ phí ngay khi giá nhiên liệu trên thị trường hạ nhiệt để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Với Viettel Post, doanh nghiệp này cũng triển khai chính sách theo từng giai đoạn nhằm bám sát diễn biến của thị trường năng lượng để điều chỉnh tăng hoặc giảm.

Việc điều chỉnh phụ phí xăng dầu trong giai đoạn này không chỉ giúp các doanh nghiệp bưu chính duy trì chất lượng dịch vụ ổn định mà còn là bước đi cần thiết để bảo đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống bưu chính trên toàn quốc trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới.