Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Chánh xứ Chánh tòa, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, thông tin: Thánh lễ tổ chức tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (nằm trên quốc lộ 1, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau). Dịp này có thể đón tới 70.000 người.

Do đó, Giáo phận Cần Thơ đã chuẩn bị nhiều phương án về giao thông, bãi xe và phân luồng để phục vụ lượng lớn khách hành hương.

Linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: CGVST

Cụ thể, trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy có một vòng xoay cách khu vực lễ đài khoảng 700m theo hướng từ Bạc Liêu về, đối với các đoàn xe đến gần thời điểm cử hành Thánh lễ, khách sẽ xuống xe tại khu vực này và đi bộ vào trung tâm.

Nếu các đoàn đến sớm, nhiều bãi giữ xe được bố trí gần khu vực Tắc Sậy hơn nên quãng đường di chuyển sẽ được rút ngắn. Một số vị trí gửi xe chỉ cách khu vực hành lễ khoảng 100 - 200m.

Đối với hướng từ Cà Mau lên, giáo phận cũng đã thuê nhiều bãi giữ xe xung quanh để phục vụ khách hành hương về dự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp.

“Sau khi làm việc với Công an tỉnh Cà Mau và lực lượng CSGT, ban tổ chức quyết định không sử dụng các phương tiện trung chuyển, bởi khu vực trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy chỉ có một trục đường chính nên nếu bổ sung thêm xe trung chuyển có thể khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng. Khách hành hương đi bộ một quãng đường nhất định là giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông”, linh mục Phêrô Vũ Văn Hài chia sẻ.

Nhà Thờ Tắc Sậy (Cà Mau) là nơi sẽ diễn ra lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp vào ngày 2/7 tới đây. Ảnh: Tào Đạt

Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào ngày 2/7/2026, do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa thánh.

Thông tin từ Giáo phận Cần Thơ, hiện đã có khoảng 1.400 linh mục, hơn 1.000 tu sĩ và hàng trăm đoàn hành hương đăng ký tham dự. Tuy nhiên, lượng người thực tế về Tắc Sậy sẽ lớn hơn nhiều do nhiều đoàn không đăng ký qua hệ thống mà liên hệ trực tiếp với các giáo xứ hoặc tự tổ chức hành hương.

Việc đăng ký tham dự không nhằm giới hạn số lượng người đến dự mà chủ yếu để hỗ trợ công tác điều phối giao thông.

Qua đăng ký, các đoàn hành hương sẽ được hướng dẫn thời gian di chuyển phù hợp, tránh tình trạng hàng chục nghìn người cùng đến một thời điểm. Các đoàn cũng được giới thiệu những nhà thờ dọc tuyến quốc lộ để dừng chân, nghỉ ngơi, dùng nước uống hoặc ăn nhẹ trước khi tiếp tục hành trình.

Chương trình Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Ảnh: Giáo phận Cần Thơ

Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức thông tin lực lượng CSGT, công an địa phương và ban trật tự sẽ phối hợp phân luồng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hành hương.

Lòng đường và lề đường khu vực xung quanh Tắc Sậy cũng sẽ được bảo đảm thông thoáng để người dân có thể đi bộ an toàn.

Khu lễ đài chính được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 5ha đối diện nhà thờ Tắc Sậy, có mái che, bố trí ghế ngồi và có thể phục vụ từ 10.000 - 12.000 người, chủ yếu dành cho các linh mục đồng tế, tu sĩ và khách mời.

Giáo phận Cần Thơ còn bố trí nhiều khu vực có bóng mát xung quanh dành cho khách hành hương tự do.

Nhà rạp lớn phía sau lễ đài cũng được dựng lên để phục vụ khoảng 2.000 người theo dõi Thánh lễ qua màn hình và hệ thống âm thanh trực tiếp. Riêng khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy và khu vực phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp có thể đón thêm hàng chục nghìn người.

Ban tổ chức khuyến cáo khách hành hương nên chủ động theo dõi thông tin chính thức từ Giáo phận Cần Thơ để nắm sơ đồ lễ đài, hướng dẫn giao thông và các lưu ý cần thiết trước khi về Tắc Sậy tham dự đại lễ.