Xăng E10 không ảnh hưởng gì đến động cơ

Tại tọa đàm "Chuyển đổi sang xăng E10, thị trường đã sẵn sàng?", sáng 27/1 do Báo Xây dựng tổ chức, TS Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải. Ngoài ra, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Ông cũng nhấn mạnh, việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sinh học còn nhiều lợi ích khác như: đảm bảo an ninh năng lượng, đem lại lợi ích kinh tế lớn, góp phần bảo vệ môi trường, giảm 37-84% phát thải khí nhà kính...

Từ ngày 1/6/2026, các phương tiện giao thông buộc phải chuyển sang sử dụng xăng E5 và xăng E10. Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu

“Ngoài ra, sử dụng xăng E10 còn bảo vệ an toàn cho động cơ xe”, ông Thành nói. Trong quá trình xây dựng Thông tư 50, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến rất nhiều hãng xe lớn (Toyota, Honda, Ford...) và các tổ chức kỹ thuật như Hiệp hội kỹ sư ô tô toàn cầu - SAE. Các đơn vị này đều khẳng định xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ. Ngược lại, xăng sinh học E10 có trị số octan cao hơn, giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn và giảm hiện tượng kích nổ.

Như vậy có thể thấy việc sử dụng xăng E10, E5 không ảnh hưởng gì đến động cơ xe và phù hợp với xu hướng xanh, sạch của Việt Nam hiện nay", ông Thành khẳng định.

Thực tế, một số đơn vị cũng đã thử nghiệm kinh doanh xăng E10 và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Sau hơn 5 tháng triển khai bán thí điểm xăng E10, ông Hồ Ngọc Linh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Xăng dầu - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, sản lượng bán ra đã tăng, thể hiện sự đón nhận của người tiêu dùng. Còn về chất lượng, Petrolimex chưa ghi nhận bất cứ khiếu nại, phản ánh nào của người tiêu dùng với loại xăng này.

“Chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và kết quả thử nghiệm cho thấy xăng E10 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật”, ông Linh cho hay.

Theo ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), các động cơ xăng đang sử dụng hiện nay hầu hết có thể dùng ngay xăng E10 mà không cần cải tạo hay thay đổi kỹ thuật, đây là một lợi thế rất lớn.

Vì vậy, việc Bộ Công Thương xây dựng và ban hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 là một giải pháp phù hợp, thiết thực. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là khả năng cung ứng và đảm bảo chất lượng của nhiên liệu sinh học, không để xảy ra trục trặc trong nguyên lý vận hành của phương tiện.

Lưu ý lớn nhất khi sử dụng xăng E10, E5

Ông Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy VN (VAMM) cũng khẳng định, hiện nay xe máy của các hãng thuộc VAMM đều có thể chuyển đổi sang xăng E10, ngay cả các xe đời cũ sản xuất cách đây từ 20-25 năm.

Tuy nhiên, khi sử dụng xăng E10 cần lưu ý nếu để xe quá lâu không sử dụng sẽ khó khởi động hơn so với việc sử dụng xăng khoáng do đặc tính của nhiên liệu sinh học là hút nước.

Ngoài ra, nhiên liệu sinh học còn có đặc tính tẩy rửa, nên với các hệ thống nhiên liệu sử dụng bình xăng kim loại, sau một thời gian sẽ có các mảng cặn bám; khi dùng xăng sinh học sẽ xảy ra quá trình tẩy rửa các chất đó và tạo ra các hạt nhỏ, có thể gây ra tắc hoặc hơi khó trong quá trình bơm hút.

Do đó, nhà sản xuất luôn khuyến cáo người sử dụng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của xe. Nếu tuân thủ khuyến cáo này, hoàn toàn có thể tránh được tình trạng trên, ông cho hay.

Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách Khoa Hà Nội, trào lưu chạy xăng E10 có từ lâu nên các nhà sản xuất đã nghiên cứu để động cơ tương thích với loại xăng sinh học này. Thậm chí, như xe ô tô tôi đang đi ghi chữ E20, tức có thể dùng xăng E20 - nhà sản xuất cam kết điều đó. Khi mở nắp bình xăng ra thấy ghi “Euro 5 E20”, người tiêu dùng có thể biết cần sử dụng loại xăng nào để phù hợp với xe.

"Nhưng nguy hiểm lớn nhất là dùng sai mức tiêu chuẩn của xăng, chứ không phải do xăng. Người tiêu dùng nên quan tâm và lưu ý xe của mình đang đi cần dùng Euro 3, 4 hay 5. Có như vậy mới bảo vệ xe và túi tiền của mình", ông Phúc nói.

Phân tích sâu hơn, ethanol là chất dung môi không ảnh hưởng đến các chi tiết cơ khí, chỉ ảnh hưởng đến vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su. Khi thay đổi thì hãng phải làm được.

Với các xe không ghi E gì khi mở nắp bình xăng thì phải cách đây hơn 20 năm, ông nghĩ rằng xe đó cần được chăm sóc, đã phải kiểm tra hệ thống nhiên liệu, đó là nguyên tắc, kể cả không đổ E10 thì các chi tiết đó cũng cần phải thay để đảm bảo an toàn, hoạt động tốt.

Đối với ethanol, do có tính chất tẩy rửa nên có thể làm các cặn bám trong bình xăng tan ra nhanh hơn và theo hệ thống nhiên liệu đi lên động cơ. Song, ở các dòng ô tô đời mới, bình xăng và hệ thống nhiên liệu đã được cải tiến nên hầu như không xảy ra hiện tượng đóng cặn. Trong khi đó, với xe máy - đặc biệt là các xe đời cũ - nguy cơ này vẫn có thể tồn tại, vì vậy người tiêu dùng cần lưu ý khi sử dụng.

"Thực ra, việc đổ xăng E10 chỉ kích hoạt cho việc tan cặn nhanh hơn chứ không phải vì xăng E10 mới sinh ra cái đó, cần phải hiểu như vậy", ông nói thêm.

Liên quan đến người tiêu dùng và kinh doanh, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho biết, ethanol ngậm nước nên mật độ nước tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cháy của xe, ảnh hưởng nhiều nhất xe chế hoà khí. Bởi vậy, bên cạnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo chất lượng, cần làm sao để vòng tuần hoàn nhanh lên thì rủi ro ngậm nước sẽ hạn chế.

Với người tiêu dùng, đi ít thì đổ ít, tất cả cùng nhau đều có giải pháp. Còn việc hút nước hoàn toàn không gây hỏng hóc, tắc vòi phun; tình trạng tắc chủ yếu do cặn đi lên chứ không phải do hút nước.