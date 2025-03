Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Khoản 4 Điều 2 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn quy định: "Khu dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định ở nông thôn, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và các yếu tố khác".

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 124 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" thì "khu dân cư" là nơi người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, là tên gọi chung của thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố, khu phố và đơn vị dân cư tương đương.

Khoản 42 Điều 3 Luật Đất đai nêu quy định khái niệm về thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới mô tả trên hồ sơ địa chính hoặc được xác định trên thực địa.

Bộ cũng dẫn ra quy định tại Điều 9 Luật Đất đai đã phân loại cụ thể đất nông nghiệp. Theo đó, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng.

Ảnh minh hoạ: Quốc Huy

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất là: Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; đất trồng cây lâu năm;

Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất chăn nuôi tập trung; đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

Chi tiết loại đất trong nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Điều 4 Nghị định số 102/2024.

Đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư có được chuyển sang thổ cư?

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, do nằm giữa khu dân cư nên phần diện tích đất nông nghiệp thường khá nhỏ và chủ yếu là đất vườn, đất ao, đất trồng cây hàng năm hoặc các loại đất nông nghiệp khác.

Theo Khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trong đó có chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Khoản 1 Điều 5 Luật Đất đai nêu rõ nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng mục đích sử dụng đất.

Do đó, không được xây dựng nhà để ở trên đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư nếu chưa chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định.