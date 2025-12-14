Sự bùng nổ của AI không chỉ tiêu tốn tài nguyên năng lượng và nước khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu, mà còn đang gây ra tình trạng thiếu hụt bộ nhớ PC trầm trọng. Các công ty AI đang thu gom lượng lớn RAM và bộ nhớ lưu trữ để vận hành hàng nghìn máy chủ, dẫn đến giá RAM tăng vọt. Điều đáng nói là loại RAM này cũng chính là linh kiện được sử dụng trong laptop và máy tính để bàn.

Giá laptop có nguy cơ tăng mạnh do giá RAM leo thang. Ảnh: Cnet

Theo các báo cáo, Dell dự kiến sẽ tăng giá máy tính từ 15 đến 20% hoặc hơn ngay từ giữa tháng 12. Lenovo cũng thông báo sẽ tăng giá vào đầu năm mới. Các nhà sản xuất PC khác được dự đoán sẽ sớm có động thái tương tự.

Hai lời khuyên "vàng" cho người mua máy tính lúc này:

1. Đừng trì hoãn

Nếu bạn đã có sẵn ngân sách, hãy mua máy ngay trước khi giá tăng. Đừng chờ đợi các mẫu máy mới ra mắt tại CES vào đầu năm sau, vì lúc đó có thể đã quá muộn để mua được mức giá tốt.

2. Mua dung lượng RAM lớn nhất có thể

Hầu hết laptop hiện nay đều "hàn chết" RAM vào bo mạch chủ (onboard) để nhỏ gọn, đẹp mắt và có giá thành sản xuất thấp hơn. Vì vậy, việc nâng cấp sau này là không thể. Với bối cảnh giá linh kiện sắp tăng, việc đầu tư ngay vào phiên bản 32GB hoặc 64GB RAM là quyết định khôn ngoan. Đối với laptop gaming có khả năng nâng cấp, bạn cũng nên lấp đầy các khe RAM ngay khi mua máy, bởi việc mua thêm RAM sau này có thể sẽ tốn kém hơn nhiều.

Cnet gợi ý 5 mẫu laptop đáng mua ngay trước "bão giá"

HP OmniBook 5 14 và Asus Zenbook A14: Những mẫu laptop mỏng nhẹ, thiết kế kim loại sang trọng với màn hình OLED tuyệt đẹp và thời lượng pin ấn tượng nhờ chip Qualcomm Snapdragon X series. HP OmniBook 5 14 cho phép cấu hình lên 32GB RAM với mức giá dưới 1.000 USD.

Lenovo Legion 5i Gen 10: Một lựa chọn tuyệt vời cho game thủ với màn hình OLED độ phân giải cao và card đồ họa RTX 5060. Mức giá ổn định khoảng 1.569 USD biến nó thành một món hời trong phân khúc tầm trung.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: Được đánh giá là mẫu laptop 2-in-1 tốt nhất năm với sự hoàn thiện gần như hoàn hảo.

MacBook Air 15-inch (M4): Sự cân bằng tối ưu giữa kích thước màn hình và trọng lượng, đi kèm sức mạnh của chip M4. Bạn nên cân nhắc nâng cấp lên 24GB hoặc 32GB RAM ngay khi đặt mua.

(Theo Cnet)