BĐS biển chứng minh ưu thế

Trên thế giới, các BĐS ven biển tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư, giá cao hơn nhà nội đô do tính khan hiếm và nhu cầu nghỉ dưỡng tăng sau đại dịch. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trên phạm vi toàn cầu giúp tăng nhu cầu thuê hoặc ở tại các khu du lịch biển, làm tăng sức hút bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Một báo cáo năm 2025 tại Úc cho thấy các “BĐS ven mặt nước” (waterfront) có giá trung bình cao hơn khoảng 86% so với nhà nội địa. Tại Mỹ, một số khu resort ven biển như WaterColor, Alys Beach (Florida)… ghi nhận mức bán và giao dịch trong quý I/2025 tăng 12-33% so với cùng kỳ 2024. Dự báo trong giai đoạn 10 năm tới, các BĐS ven mặt nước được xem là “nơi trú ẩn an toàn” do quỹ đất khan hiếm, môi trường sống - cảnh quan - tiện ích được đánh giá cao; nhờ đó khả năng tăng giá có thể đạt 30-40% so với các BĐS khác.

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Theo một nghiên cứu gần đây, thị trường BĐS biển trong nước đang ghi nhận lượng hấp thụ sản phẩm cao, đạt hơn 2.500 giao dịch thành công giai đoạn 2024-2025. Quý I/2025 tỷ lệ hấp thụ duy trì khoảng 51%, cho thấy nhu cầu thực từ nhà đầu tư.

Động thái trên thị trường BĐS ven biển tỷ lệ thuận với đà tăng trưởng của du khách đến Việt Nam, đặc biệt tại các thị trường du lịch biển trọng điểm. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 15,4 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2024; Phú Quốc đón gần 7,1 triệu lượt khách, tăng 34,2%; còn Quảng Ninh đón gần 18,5 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ.

Con số tăng trưởng của các điểm đến kể trên cho thấy sức hút ngày càng gia tăng của du lịch biển với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt những điểm đến có giao thông kết nối thuận lợi cùng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh sẽ là tọa độ được du khách tìm kiếm, từ đó lan tỏa sức nóng đến phân khúc BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú và mua sắm.

Hấp lực BĐS biển Bãi Cháy

Với lợi thế kề bên di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Bãi Cháy luôn là một trong những thị trường BĐS được quan tâm nhất miền Bắc. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, khu vực này thu hút được nhiều dự án lớn với quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ và kết nối tốt.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Bãi Cháy từ lâu đã là điểm sáng về du lịch với thương hiệu được khẳng định. Các dự án đang hưởng lợi rõ rệt từ hệ thống hạ tầng được nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là tuyến cao tốc kết nối Bãi Cháy - Hạ Long với Hà Nội, rút ngắn thời gian di chuyển giúp du khách đến Bãi Cháy thường xuyên hơn.

“Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, với sự tham gia tư vấn của các kiến trúc sư hàng đầu và được khai thác, vận hành bởi các đơn vị chuyên nghiệp. Nhờ đó, ngày càng thu hút khách có nhu cầu mua để ở hoặc kinh doanh”, ông Thanh nhận định.

Với quy mô lên đến 324ha, sở hữu quỹ đất ven vịnh trung tâm cuối cùng tại Bãi Cháy, Sun Elite City là quần thể đô thị nghỉ dưỡng do Sun Group kiến tạo với lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường. Cùng với các công trình nổi bật đã vận hành như Sun World Ha Long, Cảng tàu khách quốc tế, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, quảng trường biển Sun Carnival… Sun Elite City sẽ được bổ sung nhiều mảnh ghép là các tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng ven biển, giúp đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

Thực tế cho thấy, tổ hợp Sun Centro Town với 3 tòa tháp căn hộ tại trung tâm quần thể Sun Elite City đã được săn lùng ngay khi ra mắt thị trường hồi tháng 7. Không chỉ thu hút giới đầu tư bởi vị trí đắc lợi ngắm trọn vịnh di sản, dự án còn hội tụ đầy đủ các yếu tố về thiết kế, tiện ích, dịch vụ vận hành để trở thành nơi an cư - nghỉ dưỡng lâu dài.

Đặc biệt, thời gian tới Sun Group dự kiến sẽ bắt tay với đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới KPF để quy hoạch, tái thiết Sun Elite City theo mô hình quần thể “all in one” đẳng cấp quốc tế, với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa cảnh quan vịnh di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời hài hòa giữa mục tiêu nghỉ dưỡng, giải trí và phát triển đô thị.

Khi đó, quần thể Sun Elite City sẽ gia tăng sức hút nhờ sở hữu lợi thế về vịnh biển, cảng tàu, cơ sở nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, không gian sống lý tưởng… Đây là thời cơ cho nhà đầu tư muốn sở hữu những BĐS có khả năng khai thác sinh lời cao nằm trong quần thể đẳng cấp quốc tế này.

