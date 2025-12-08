Theo thông tin của PV VietNamNet, dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh (trước đây thuộc huyện Đông Anh) dự kiến được khởi công trong tháng 12 này.

Liên quan đến dự án trên, tháng 9 vừa qua, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Một dự án nhà ở xã hội tại huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội đang mở bán. Ảnh: Hồng Khanh

Tổng vốn góp của ba nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera chiếm phần lớn nhất với 825 tỷ (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Ba đơn vị sẽ huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để triển khai phần vốn còn lại của dự án.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Cũng tại Phúc Thịnh, cách không xa dự án Tiên Dương 1 là dự án Tiên Dương 2 với tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 14,6 ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.458 căn nhà, trong đó gồm 3.344 căn nhà ở xã hội.

TP Hà Nội giao tiến độ cho nhà đầu tư cả hai dự án trên cần hoàn thành các khu nhà ở xã hội vào năm 2030.

Cũng liên quan đến phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội, mới đây, UBND thành phố vừa có quyết định giao đất đợt 1 tại phường Phúc Lợi (trước là quận Long Biên) cho CTCP Him Lam. Khu đất rộng hơn 7,5ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được quy hoạch làm dự án nhà ở xã hội Him Lam.

Trong đó, khu nhà xã hội sẽ được triển khai trên 5 ô đất với tổng diện tích gần 4,7 ha. Nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất với diện tích này. Dự án còn được bố trí hơn 1,5ha để xây trường học và 1,3ha cho công trình giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Công ty Him Lam phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng, nếu chậm tiến độ họ được gia hạn tối đa 24 tháng.

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang có dấu hiệu phục hồi, song giá bán lại tiếp tục tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven với hơn 4.700 căn, giá từ 18,4-29,4 triệu đồng/m2.