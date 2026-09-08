Một nhà tắm khách sạn dùng vách kính trong suốt. Ảnh: Gauzy

Đánh lừa thị giác và mở rộng không gian

Trong thiết kế nội thất khách sạn, diện tích mặt bằng luôn là yếu tố đắt giá. Việc thay thế các bức tường gạch dày cộp bằng kính cường lực giúp triệt tiêu sự chia cắt vật lý. Kỹ thuật này tạo ra ảo giác không gian, khiến căn phòng có vẻ lớn hơn đáng kể so với diện tích thực. Tầm nhìn của khách lưu trú không bị cản trở, mang lại cảm giác thoáng đãng và tự do ngay khi bước vào cửa.

Tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên

Phòng tắm truyền thống thường là khu vực tối nhất trong không gian lưu trú, phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Việc ứng dụng vật liệu kính cường lực khắc phục triệt để nhược điểm này.

Kính trong suốt cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên sâu vào bên trong khu vực vệ sinh; giảm sự bí bách, ngột ngạt cho không gian kín hẹp; triệt tiêu các góc tối, nâng cao mức độ an toàn cho khách hàng khi di chuyển.

Bài toán vận hành và bảo trì

Với tần suất phục vụ liên tục, cơ sở vật chất tại khách sạn 5 sao phải đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp khắt khe.

Kính là vật liệu không thấm nước, ngăn chặn triệt để tình trạng nấm mốc thường hình thành ở các khe gạch ốp tường. Hóa chất tẩy rửa làm sạch bề mặt kính nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian dọn phòng. Bên cạnh đó, còn giảm thiểu chi phí bảo trì và xử lý chống thấm định kỳ so với tường xi măng.

Kiểm soát năng lượng và bảo vệ quyền riêng tư

Một yếu tố mang tính kinh tế ít được nhắc đến là việc hạn chế tiêu hao điện năng. Ánh sáng từ phòng tắm vách kính sẽ hắt thẳng ra giường ngủ, tạo thói quen buộc khách lưu trú phải tắt đèn để có thể nghỉ ngơi.

Để giải quyết vấn đề riêng tư, các khách sạn thường trang bị hệ thống rèm cuốn hoặc sử dụng vật liệu kính thông minh, cho phép chuyển đổi trạng thái từ trong suốt sang mờ đục chỉ bằng một công tắc điện

(Tổng hợp)