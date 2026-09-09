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Sự việc xảy ra tại Clearwater, Florida và được ghi lại trong một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy một chiếc Kia Soul màu đỏ không có người điều khiển chậm rãi di chuyển trên đường, trong khi nữ tài xế chạy phía sau tìm cách tiếp cận.

Theo MotorBiscuit, nữ tài xế được xác định là Tiffany. Cô cho biết sự việc bắt đầu khi mình dừng xe tại khu vực phục vụ khách hàng lái xe qua của một cửa hàng McDonald's.

Trong lúc định vứt một chiếc cốc vào thùng rác bên cạnh, một con sóc bất ngờ nhảy ra, lao qua cửa sổ xe đang mở và chui xuống khu vực bảng điều khiển xe của cô.

Quá bất ngờ và lo sợ bị con vật cắn, Tiffany lập tức rời khỏi ghế lái. Cô tưởng rằng đã đưa cần số về vị trí P (đỗ xe), nhưng thực tế chiếc Kia Soul vẫn chưa được chuyển sang chế độ này.

Chiếc xe vì thế bắt đầu từ từ lăn khỏi khu vực đỗ. Ban đầu, Tiffany cho rằng dải phân cách phía trước sẽ chặn được chiếc xe nên không lập tức đuổi theo.

Tuy nhiên, chiếc Kia Soul tiếp tục bò qua đường. Khi nhận ra xe không dừng lại, Tiffany bắt đầu chạy theo.

Đoạn video cho thấy nữ tài xế cố gắng tiếp cận cửa bên lái đang mở để trèo trở lại xe. Tuy nhiên, con sóc vẫn ở gần khu vực bảng điều khiển khiến cô không dám lập tức vào trong.

Trong lúc chạy trên nền cỏ ướt và bùn, Tiffany bị trượt chân ngã xuống đất. Chiếc Kia Soul tiếp tục lăn chậm và được cho là đã cán qua chân cô trước khi lao xuống hồ nước.

Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường, bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Clearwater.

Tiffany chỉ bị một số vết bầm tím nhẹ sau sự cố. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, chủ yếu vì cảnh nữ tài xế chạy theo chiếc xe đang di chuyển với tốc độ rất chậm nhưng vẫn không thể ngăn nó lao xuống mương.

Theo Motorbiscuit