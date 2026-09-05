Theo cảnh sát Greater Manchester, lực lượng chức năng nhận được thông tin về một nhóm siêu xe công suất lớn di chuyển nguy hiểm trên tuyến M66.

Các phương tiện được cho là chạy tốc độ cao, liên tục chuyển làn, quay bánh xe và có thời điểm giảm tốc độ xuống khoảng 17 dặm/giờ (27 km/h).

Cảnh sát tịch thu 5 siêu xe vì chạy quá tốc độ, lạng lách trên cao tốc

Đội Cảnh sát giao thông và Điều tra tội phạm sau đó phát hiện đoàn siêu xe trên đường cao tốc M62. Hai chiếc Lamborghini bị chặn khi rời khỏi cao tốc, trong khi những phương tiện còn lại bị lực lượng chức năng dừng tại khu vực Rochdale.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy một chiếc Mercedes G-Wagon bị truy đuổi trước khi dừng lại. Năm chiếc Lamborghini sau đó được đưa về khu vực tạm giữ, trong đó có ít nhất 3 xe được cho là Lamborghini Aventador SVJ.

Aventador SVJ từng có giá khởi điểm khoảng 360.000 bảng Anh khi ra mắt. Một số xe đã qua sử dụng hiện có giá cao hơn đáng kể, tùy tình trạng và phiên bản.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết các phương tiện bị tịch thu theo Điều 59 Đạo luật Cải cách Cảnh sát năm 2002. Quy định này cho phép lực lượng chức năng thu giữ phương tiện được sử dụng theo cách gây mất trật tự hoặc gây nguy hiểm cho người khác.

Các tài xế liên quan đang bị xử lý với cáo buộc lái xe thiếu cẩn trọng đối với những người tham gia giao thông khác.

Thanh tra trưởng Danny Kabal, thuộc Đội Cảnh sát Giao thông và Điều tra Tội phạm Greater Manchester, cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp lái xe nguy hiểm trên đường công cộng.

Ông cho biết những thay đổi gần đây đối với Điều 59 cho phép cảnh sát tịch thu phương tiện mà không nhất thiết phải đưa ra cảnh báo trước. Người dân cũng được khuyến khích cung cấp hình ảnh từ camera hành trình hoặc camera giám sát nếu ghi nhận các hành vi lái xe nguy hiểm.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết người dân có thể cung cấp thông tin qua số 101 hoặc trang web của lực lượng.

Theo Dailymail

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