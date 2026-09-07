Sự việc xảy ra khoảng 23h20 giờ đêm, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát San Francisco (SFPD) Jonathan Zepeda và Vinesh Govindbhai phát hiện nam tài xế Matthew Ludwig, 48 tuổi đang điều khiển một chiếc Honda Accord.

Zepeda đã tra cứu biển số chiếc xe nhưng nhập sai biển số và biển số sai được nhập lại thuộc về một chiếc Toyota bị báo mất cắp. Điều này khiến các sĩ quan cho rằng Matthew Ludwig có liên quan đến chiếc xe bị đánh cắp.

Thay vì tiến hành dừng xe theo quy định thông thường với đèn và còi báo động để xác minh biển số xe, các sĩ quan đã bám theo Ludwig khắp thành phố cho đến khi anh ta gặp đèn đỏ. Không hề cố gắng giao tiếp hay yêu cầu Ludwig bước ra khỏi xe, viên sĩ quan Govindbhai lao đến chiếc xe và đập vỡ cửa kính bên lái bốn lần bằng dùi cui, khiến nó vỡ tan tành, trước khi lôi anh ta ra vỉa hè một cách thô bạo.

Trong lúc bị cảnh sát khống chế, nam tài xế Ludwig cố gắng giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, các sĩ quan vẫn yêu cầu ông đưa tay ra sau lưng.

Tình hình tiếp tục căng thẳng khi sĩ quan Govindbhai cho rằng Ludwig có thể đang giấu súng. Sĩ quan này sau đó sử dụng hơi cay ở cự ly gần. Ludwig được nghe thấy nói rằng ông không thể thở được.

Chỉ sau khi Ludwig bị còng tay, các sĩ quan mới phát hiện lỗi nhập nhầm biển số. Tuy nhiên, nam tài xế vẫn bị bắt với các cáo buộc liên quan đến lái xe liều lĩnh và chống đối việc bắt giữ thay vì thừa nhận lỗi.

Vụ việc sau đó gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông Ludwig. Chiếc xe bị tịch thu và được đưa ra đấu giá do ông không có khả năng thanh toán các khoản chi phí liên quan. Một chiếc RV mà Ludwig sử dụng cùng bạn gái cũng bị kéo đi vài ngày sau đó, khiến tài xế rơi vào cảnh gần như không có nơi ở ổn định.

Theo thông tin được Văn phòng Luật sư Công cộng San Francisco cập nhật, các công tố viên vẫn không hủy bỏ cáo buộc, khiến Ludwig phải trải qua quá trình tố tụng kéo dài hơn một năm.

Khoảng 14 tháng sau vụ dừng xe, Ludwig được phát hiện đã chết tại một công viên ở Morehead, bang Kentucky, vào tháng 9/2025. Nội dung nguồn tin cho biết ông qua đời do tự tử.

Đến tháng 8/2026, Sở Trách nhiệm Giải trình của Cảnh sát San Francisco (DPA) công bố kết luận về vụ việc. Cơ quan này xác định các sĩ quan đã sử dụng vũ lực quá mức, dừng xe mà không có căn cứ phù hợp và vi phạm quy định của SFPD khi sử dụng hơi cay ở khoảng cách rất gần với Ludwig.

Dù DPA đưa ra những kết luận trên, cả hai sĩ quan Jonathan Zepeda và Vinesh Govindbhai vẫn đang làm việc tại SFPD. Theo nguồn tin, mỗi người có mức thu nhập hơn 230.000 USD/năm.

SFPD từ chối bình luận công khai về báo cáo của DPA với lý do vụ việc vẫn liên quan đến một vụ kiện đang được giải quyết.

Theo Motorbiscuit

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