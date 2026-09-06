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Đoạn video ghi lại tình huống giao thông đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra sáng ngày 5/9 trên tuyến Quốc lộ 37 thuộc khu vực Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, một người điều khiển xe máy liên tục chạy cắt ngang, tạt đầu và đánh võng ngay trước chiếc xe có camera.

Sau một số lần bị xe máy khiêu khích, chiếc xe có camera hành trình bắt đầu tăng tốc. Tốc độ hiển thị trên camera ban đầu khoảng 45 km/h, sau đó tăng lên 60 km/h, rồi tiếp tục lên 70, 75 km/h và có thời điểm vượt 80 km/h.

Diễn biến này khiến nhiều người xem cho rằng tài xế đã có tâm lý “ăn thua”, tăng tốc để đuổi theo và dằn mặt người đi xe máy thay vì chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách.

Đến cuối đoạn video, chiếc xe có camera hành trình vượt qua xe máy. Tuy nhiên, ngay phía trước lúc này lại xuất hiện một ô tô con đang lưu thông ở chiều ngược lại. Tình huống khiến nhiều người lo ngại bởi khi tốc độ đã tăng cao, việc xử lý một tình huống bất ngờ phía trước sẽ khó khăn hơn.

Nhiều người cũng chỉ trách hành thanh niên đi xe máy vì hành vi tạt đầu, đánh võng trước một phương tiện lớn. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng người lái xe có camera hành trình cũng không nên vì bị trêu chọc mà tăng tốc đuổi theo.

Đáng chú ý, tốc độ thể hiện trên camera cũng đặt ra câu hỏi về việc phương tiện này có chạy quá tốc độ cho phép hay không.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tốc độ tối đa của phương tiện được quy định tùy theo loại xe, loại đường và khu vực lưu thông. Với ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc, nếu chạy ngoài khu vực đông dân cư trên đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, tốc độ tối đa là 60 km/h. Trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, mức tối đa là 70 km/h.

Trong trường hợp đoạn đường trong video đúng là đường hai chiều ngoài khu vực đông dân cư và phương tiện có camera hành trình là ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc, tốc độ 75-80 km/h thể hiện trên camera là cao hơn mức tối đa 60 km/h.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10 km/h đến 20 km/h bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng; chạy quá trên 20 km/h đến 35 km/h bị phạt từ 6-8 triệu đồng. Quy định cũng có mức phạt cao hơn đối với trường hợp chạy quá tốc độ trên 35 km/h.

Luật cũng không chỉ đặt ra giới hạn về tốc độ. Những hành vi có tính chất đua, đuổi nhau trên đường bộ bị xử lý nghiêm. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt rất cao đối với hành vi chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ.

Nguồn video: Nguyễn Tiến Thành

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