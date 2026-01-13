Tầng lớp cư dân mới tăng nhanh, cung không đủ cầu

Báo cáo thị trường năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy cầu ở thực vẫn đóng vai trò chủ đạo. Trong đó, khách hàng trong độ tuổi 25 - 35 hiện chiếm hơn 40% lượng giao dịch toàn thị trường, một số dự án thậm chí vượt mốc 70%.

Tại Thanh Hóa - một trong những đô thị chuyển mình nhanh nhất cả nước, lực cầu từ tầng lớp cư dân mới đặc biệt rõ nét.

Với tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình trên 9% mỗi năm, Thanh Hóa đang tiến gần đến mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Năm 2025, quy mô GRDP tỉnh đạt 333.617 tỷ đồng, thu ngân sách vượt mốc 54.952 tỷ đồng, cao nhất toàn vùng Bắc Trung Bộ. Trong cùng năm, tỉnh đón hơn 3.510 doanh nghiệp thành lập mới, tăng cao so với kế hoạch.

Hiện nay, Thanh Hóa sở hữu lợi thế hạ tầng “kiềng ba chân” vững chắc: Cảng biển nước sâu Nghi Sơn, Cao tốc Bắc - Nam và Cảng hàng không Thọ Xuân. Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng đang được đẩy mạnh triển khai. Đây là bước đi chiến lược, mở toang cánh cửa giao thương quốc tế cho toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Kinh tế phát triển đang thu hút dòng cư dân trẻ ưu tú quay về Thanh Hóa sinh sống, lập nghiệp. Nhiều người trong số đó từng sống tại Hà Nội, TP.HCM hoặc nước ngoài. Với thế hệ này, “nhà” không còn đơn thuần là “có chỗ để ở”, mà là nơi phản ánh lối sống, giá trị cá nhân, bản sắc riêng, đồng thời cũng là kênh đầu tư hiệu quả.

Lực lượng cư dân mới còn bao gồm một bộ phận không nhỏ lao động nước ngoài, gồm: chủ doanh nghiệp, kỹ sư, chuyên gia… luôn có nhu cầu về không gian sống, sản phẩm, dịch vụ cao cấp.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản Thanh Hóa chưa thể đáp ứng thỏa đáng những mong muốn này. Sự thiếu đồng bộ về tiện ích, thiếu không gian xanh và hệ thống quản lý bài bản là thực trạng thường gặp ở các khu dân cư cũ. Đây cũng là lý do thị trường liên tiếp ghi nhận những đợt “cháy hàng” ngay khi vừa mở bán tại các khu căn hộ cao cấp, như K-Park Avenue và The Kyoto thuộc khu đô thị Vinhomes Star City.

Các đợt mở bán căn hộ mang thương hiệu Vinhomes tại Thanh Hóa đều đông nghẹt khách hàng

Chuẩn sống nghỉ dưỡng quốc tế mới tại Thanh Hóa

Là một trong những khách hàng đầu tiên của tòa A2, khu K-Park Avenue, chị Thanh Tâm (30 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ, lý do chọn lựa căn hộ tại đây chính là vì không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, an cư hay đầu tư cho thuê đều triển vọng.

“Không gian được quy hoạch như một “Seoul thu nhỏ”. Mỗi ngày sống sẽ mang tới những trải nghiệm khác biệt: khi thì sôi động như Gangnam, rực rỡ như Dongdaemun, có lúc lại thư thái như Jeju”, chị Tâm mường tượng.

Chính chuẩn sống khác biệt này đã giúp quỹ căn vừa ra mắt đạt tỷ lệ thanh khoản tới 99%.

Trước đó, The Kyoto với phong cách chuẩn Nhật cũng từng ghi dấu ấn tương tự. Sở hữu 2 căn hộ tại tòa tháp K5, anh Mạnh Tuấn (35 tuổi, Thanh Hóa) đánh giá: dự án đặc biệt tiềm năng khi thỏa mãn mọi nhu cầu thuê ở của tệp khách nước ngoài. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa, với 22 dự án của các nhà đầu tư và liên doanh, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI toàn tỉnh, tiềm năng cho thuê là điều không cần bàn cãi.

“Căn hộ phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng và tinh tế. Dưới chân tòa nhà là hệ thống cảnh quan xanh gợi nhớ đến khung cảnh của những khu vườn Nhật tao nhã, chắc chắn sẽ chinh phục tệp khách thuê cao cấp này”, anh Tuấn tin tưởng.

Các tòa căn hộ cao cấp của Vinhomes Star City đều toạ lạc trên các trục đường huyết mạch

Tiếp nối thành công của K-Park Avenue và The Kyoto, cũng như tiếp tục giải cơn khát thị trường, Vinhomes dự kiến ngay trong tháng 1/2026 sẽ cho ra mắt khu căn hộ cao cấp The Sentosa mang phong cách hoàn toàn mới: Singapore Tropical - nghỉ dưỡng nhiệt đới giữa lòng phố thị.

Theo hé lộ, The Sentosa được quy hoạch như một “ốc đảo hiện đại” với công viên vườn trên mây, tổ hợp hồ bơi nhiệt đới và chuỗi tiện ích đa tầng. Cư dân có thể sống năng động giữa trung tâm nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn sự thư thái trong không gian nghỉ dưỡng biệt lập.

Dưới chân các tòa tháp căn hộ cao cấp là tiện ích quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu cư dân. Ảnh phối cảnh

Ở góc độ đầu tư, The Sentosa khiến khách hàng mong đợi nhờ sở hữu ba yếu tố: vị trí lõi trong khu đô thị đã vận hành ổn định, nguồn cầu thuê từ dòng khách chuyên gia đông đảo trên địa bàn, và tiềm năng tăng giá thực tế theo quy hoạch đô thị trung tâm.

Trong tương lai, khi Thanh Hóa tiến gần đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô phát triển kinh tế ngày càng mở rộng, giá trị bất động sản tại các dự án như Vinhomes Star City dự báo sẽ còn tăng mạnh. Vì thế, khách ở thực cũng như nhà đầu tư đều đang đếm ngược chờ ngày The Sentosa ra mắt để sở hữu sớm các căn hộ mang chuẩn sống nghỉ dưỡng quốc tế và giàu tiềm năng tăng trưởng với mức giá tốt nhất.