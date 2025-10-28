Nạn nhân trong vụ việc nêu trên là em V.M.K. (SN 2011, trú tại xã Nội Bài).

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/10, V.M.K. rủ bạn là L.M.K. (SN 2011, trú xã Nội Bài) đi chơi nhưng bị từ chối. Bực tức, V.M.K. gọi điện thoại cho L.M.K., hai bên lời qua, tiếng lại, sau đó nảy sinh mâu thuẫn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, L.M.K. nhắn tin hẹn V.M.K. ra Nhà văn hóa thôn Tân Trại để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, trong lúc xô xát, L.M.K. bất ngờ rút dao đâm khiến V.M.K. gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa V.M.K. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi gây án, L.M.K. cất dao vào cốp xe rồi bỏ về nhà. Đến 22h30 cùng ngày, L.M.K. đã bị cơ quan công an bắt giữ và đưa về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định.