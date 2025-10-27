Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thị Khánh Vân (cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Lào Cai) mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Thị Thu (cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng Vụ 9, VKSND tối cao) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Môi giới hối lộ; Vương Anh Thư (khi phạm tội là Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Lộc Phát 68) nhận án 5 năm tù về tội Môi giới hối lộ và 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 14 năm tù.

Bị cáo Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty CP Dược phẩm trung ương 2) bị tuyên mức án 3 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, gây mất trật tự, mất niềm tin của nhân dân. Các bị cáo đều có nhận thức đầy đủ, biết hành vi mình làm trái công vụ vẫn cố tình thực hiện.

Theo HĐXX, vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, mỗi hành vi là một mắt xích, tiền đề cho các bị cáo khác phạm tội. Việc xét xử các bị cáo với mức án nghiêm khắc để răn đe chung là cần thiết, song Tòa cũng xét đến các tình tiết giảm nhẹ về thành tích, nhân thân, sự ăn năn hối cải và đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và một số người thân bị TAND thị xã Sa Pa (cũ, tỉnh Lào Cai) xét xử về tội Chống người thi hành công vụ và tuyên mức án phạt tù có thời hạn. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (con trai ông Thái) được hưởng án treo theo Bản án sơ thẩm số 04/2023/HSST ngày 21/2/2023.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: TN

Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Thái và 9 bị cáo là người thân của ông gồm Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Quang, Phùng Thị Luân, Nguyễn Thị Đào và Quang Văn Thu kháng cáo bản án sơ thẩm đề nghị được hưởng án treo. Riêng Nguyễn Mạnh Hùng kháng cáo đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự.

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân, từ ngày 19/5-14/7/2023, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển khoản cho ông Vương Anh Thư 17 lần với tổng số hơn 3,8 tỷ đồng để nhờ ông Thư liên hệ với người có thẩm quyền giúp.

Cáo trạng xác định, trong số hơn 3,8 tỷ đồng có 250 triệu đồng là tiền mà ông Thái cảm ơn ông Thư vì đã giúp mình “chạy án”. Sau đó, ông Thư đã liên hệ với bị cáo Cao Quang Hưng và Phạm Thị Thu nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ ông Thái. Từ ngày 19/5-5/6/2023, ông Thư đã chuyển khoản cho bị cáo Hưng 6 lần với tổng số 2,8 tỷ đồng và giữ lại hơn 1 tỷ đồng để hưởng lợi.

Ngày 15/6/2023, ông Hưng trực tiếp đưa cho bà Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi. Cùng ngày, bà Thu trực tiếp đưa cho bà Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Sau khi nhận tiền, bà Vân đã báo cáo đề xuất cho các bị cáo là người thân của ông Thái được hưởng án treo, được miễn trách nhiệm hình sự như nguyện vọng của ông Thái.

Cáo trạng xác định, ông Thư còn đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn với ông Thái về việc sẽ nhờ người có thẩm quyền xem xét giúp một số bị cáo khác là người thân của ông Thái được hưởng án treo khi đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội (cũ) giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lào Cai.

Do tin tưởng ông Thư sẽ giúp được như đã hứa, ông Nguyễn Văn Thái đã chuyển khoản cho ông Thư 8 lần với tổng số 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Vương Anh Thư đã sử dụng cá nhân hết số tiền này, không thực hiện theo yêu cầu của ông Thái. Trước khi bị phát hiện, ông Thư đã trả lại cho gia đình ông Thái 600 triệu đồng.