Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.5 và iPadOS 26.5, gần hai tháng kể từ thời điểm các phiên bản 26.4 trình làng. Người dùng các thiết bị đủ điều kiện có thể tải xuống bản cập nhật không dây (OTA) bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

iOS 26.5 vá hơn 50 lỗ hổng bảo mật trên iPhone. Ảnh: MacRumors

Song song đó, hãng cũng tung ra các bản vá iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9 và iPadOS 17.7.11 nhằm hỗ trợ các dòng máy đời cũ không thể nâng cấp lên thế hệ hệ điều hành mới nhất.

Mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên iOS 26.5 là tính năng mã hóa đầu cuối (E2EE) cho các tin nhắn RCS trao đổi giữa người dùng iPhone và Android. Giao thức bảo mật này giúp các tin nhắn liên nền tảng sở hữu độ an toàn tương đương iMessage.

Tính năng E2EE được bật theo mặc định và đi kèm một biểu tượng ổ khóa nhỏ để nhận diện. Tuy nhiên, để kích hoạt lớp bảo vệ này, cả người gửi và người nhận đều phải sử dụng dịch vụ của nhà mạng có hỗ trợ phiên bản RCS mới nhất. Apple cho biết các nhà mạng sẽ dần triển khai hệ thống này theo thời gian.

Cải tiến ứng dụng Bản đồ và các tính năng khác

Ứng dụng Bản đồ (Apple Maps) được bổ sung mục "Địa điểm đề xuất", tự động hiển thị các gợi ý dựa trên vị trí hiện tại, xu hướng khu vực và lịch sử tìm kiếm gần đây. Đáng chú ý, iOS 26.5 và iPadOS 26.5 cũng đã đặt nền móng kỹ thuật để tích hợp quảng cáo vào ứng dụng Bản đồ, dự kiến chính thức hoạt động vào mùa hè này.

Bên cạnh đó, Apple đưa vào bộ sưu tập hình nền Pride Luminance rực rỡ với khả năng khúc xạ dải màu động, được thiết kế đồng bộ với mặt đồng hồ và dây đeo Apple Watch.

Bản cập nhật cũng mang đến một số thay đổi nhỏ thiết thực: Bổ sung tùy chọn lọc dữ liệu tệp đính kèm (tất cả, 1 năm hoặc 30 ngày) khi chuyển đổi dữ liệu từ iPhone sang Android, thêm bố cục bàn phím tiếng Inuktitut và tích hợp nền tảng vinh danh giải thưởng dịp cuối năm cho ứng dụng Apple Books.

Vá hàng loạt lỗ hổng bảo mật

Tài liệu hỗ trợ của Apple xác nhận iOS 26.5 và iPadOS 26.5 đã giải quyết hơn 50 lỗ hổng bảo mật, bao gồm nhiều lỗi liên quan đến xử lý hình ảnh, nhân hệ điều hành (kernel), Phím tắt (Shortcuts), Spotlight và ảnh chụp màn hình. Hãng cũng khắc phục 10 lỗ hổng WebKit có nguy cơ gây rò rỉ dữ liệu nhạy cảm hoặc treo máy.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào bị tin tặc khai thác tích cực từ các lỗi trên, việc cập nhật sớm vẫn là giải pháp tối ưu để bảo vệ thiết bị. Đối với người dùng máy Mac, hệ điều hành macOS Tahoe 26.5 ra mắt cùng ngày cũng chứa gần 70 bản vá bảo mật quan trọng.

Giới công nghệ nhận định iOS 26.5 và iPadOS 26.5 nhiều khả năng sẽ là những bản cập nhật tính năng lớn cuối cùng của thế hệ này. Apple hiện đang dồn lực phát triển iOS 27 và iPadOS 27, dự kiến chính thức ra mắt bản xem trước tại Hội nghị nhà phát triển Toàn cầu (WWDC) vào tháng tới.

(Theo MacRumors)