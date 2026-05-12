Theo Wall Street Journal, khoảng 600 nhân viên của OpenAI - nhà phát triển ChatGPT đã bán cổ phần trong một thỏa thuận diễn ra vào năm ngoái, cho phép các nhà đầu tư mua lại lượng cổ phiếu do đội ngũ nhân sự đời đầu nắm giữ. Tổng giá trị của đợt thanh lý này đạt 6,6 tỷ USD.

Trong đó, có tới 75 nhân sự đã bán ra số lượng cổ phiếu tối đa được phép theo thỏa thuận và thu về 30 triệu USD mỗi người. Mức chi trả trung bình cho mỗi nhân viên trong đợt này đạt khoảng 11 triệu USD.

Các đợt bán cổ phần cho thấy khối tài sản khổng lồ đang được tạo ra từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dù những lợi ích này hiện chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ.

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: New York Times

OpenAI, dưới sự dẫn dắt của đồng sáng lập Sam Altman, yêu cầu nhân viên phải đợi hai năm mới có thể bán cổ phiếu. Do đó, thỏa thuận năm ngoái là một trong những đợt thanh lý đầu tiên kể từ khi hãng ra mắt ChatGPT vào tháng 11/2022.

Sản phẩm này nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và châm ngòi cho làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI.

Nhóm nhân viên đầu tiên tại OpenAI ghi nhận giá trị cổ phiếu của họ tăng vọt. Năm 2019, khi thành lập công ty con hoạt động vì lợi nhuận, OpenAI chỉ được định giá khoảng 1 tỷ USD.

Con số này tăng lên 29 tỷ USD vào năm 2023 sau khi nhận được sự hậu thuẫn từ Microsoft, ngay sau thời điểm ChatGPT trình làng.

Đợt bán cổ phần nội bộ vào tháng 10/2025 định giá OpenAI ở mức 500 tỷ USD. Kể từ đó, mức định giá của hãng tiếp tục lên tới 852 tỷ USD sau khi huy động thành công thêm 122 tỷ USD từ các nhà đầu tư vào tháng 3 vừa qua.

OpenAI hiện hướng tới mục tiêu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027. Động thái này có thể định giá doanh nghiệp vượt mốc 1.000 tỷ USD và đưa nhiều nhân sự đời đầu trở thành giới siêu giàu.

Nhân viên OpenAI có thể chốt lời ngay cả khi nỗi lo về bong bóng AI đạt đỉnh vào năm ngoái. Cổ phiếu công nghệ từng trải qua đợt bán tháo mạnh từ tháng 9 đến tháng 10.

Bán cổ phần không phải là cách duy nhất giúp nhân sự ngành công nghệ hưởng lợi. Cơn sốt AI đã kích hoạt một cuộc chiến tranh giành nhân tài, nơi các lập trình viên và nhà nghiên cứu nhận được những gói thù lao khổng lồ có thể thay đổi cả cuộc đời.

Meta, công ty mẹ của Facebook, được cho là đã đưa ra các thỏa thuận lương thưởng trị giá hơn 300 triệu USD để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Trong hai tuần qua, OpenAI liên tục vướng vào cuộc chiến pháp lý với Elon Musk xoay quanh quyết định chuyển đổi từ tổ chức từ thiện sang mô hình hoạt động vì lợi nhuận. Phía OpenAI lập luận rằng vụ kiện xuất phát từ sự ghen tị.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman khai nhận ông đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá khoảng 30 tỷ USD tại doanh nghiệp.

OpenAI từ chối bình luận về các thông tin trên.

(Theo The Telegraph)