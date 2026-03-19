Công trường là nhà, công ty là điểm tựa

Nghề xây dựng vốn dĩ bị gắn mác bấp bênh, nay đây mai đó. Tuy nhiên, tại VinCons, khái niệm này đã thay đổi.

VinCons đang triển khai hàng loạt dự án trên cả nước, đảm bảo nguồn việc dồi dào và liên tục

Với hàng loạt dự án đang được Vingroup triển khai trên cả nước, từ các siêu đô thị tại Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Giờ - TP.HCM,… đến các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, Bến Thành - Cần Giờ, VinCons đảm bảo nguồn việc làm dồi dào, liên tục trong nhiều năm tới, giúp người lao động gạt đi nỗi lo công việc “đứt gánh giữa đường”.

Mức lương cùng chính sách phúc lợi vượt trội so với thị trường cũng trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, giúp anh em công nhân yên tâm coi công trường là nhà, coi công ty là điểm tựa để lo cho tương lai bản thân và gia đình. Tại đây, công nhân được thanh toán lương đúng định kỳ 2 lần mỗi tháng (vào ngày 15 và ngày cuối tháng). Ngay trong thời gian chờ việc, người lao động vẫn được hưởng 100% lương cơ bản.

Bên cạnh thu nhập, anh em công nhân cơ hữu cũng được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 kể từ khi có mặt tại công trường.

Đặc biệt, mỗi tháng còn được nghỉ 4 ngày chủ nhật và có thêm 1 ngày nghỉ phép năm được hưởng đủ lương - quyền lợi “xưa nay hiếm có” đối với tính chất công việc nặng nhọc của ngành xây dựng.

Anh Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, thợ điện nước) tâm sự: "Suốt mấy năm bươn chải qua các dự án, tổ đội tự do, tôi hiểu cái cảnh 'ráo mồ hôi là hết tiền', chưa kể nỗi lo bị chậm lương. Về VinCons, cái tôi nhận được đầu tiên là sự an tâm. Lương chưa bao giờ trễ dù chỉ một ngày, anh em đau ốm có bảo hiểm chi trả, mỗi tháng có 1 ngày nghỉ phép vẫn có lương. Với tôi, VinCons không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi tôi gửi gắm niềm tin và tương lai."

VinCons cũng chú trọng chăm lo cho đời sống hằng ngày của anh em công nhân, thông qua việc xây dựng khu nhà ở ký túc xá hiện đại, sạch sẽ và đặc biệt có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Mỗi người thợ được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe.

Bên cạnh mức lương vượt trội so với thị trường, các chính sách phúc lợi như bảo hiểm, nơi ở, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng… của VinCons là lý do giúp công nhân yên tâm, gắn bó với nghề

Bên cạnh đó, VinCons còn tổ chức những buổi liên hoan gắn kết mỗi tháng nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người lao động sau những ngày làm việc vất vả.

Không chỉ những lao động lành nghề, lý do khiến hàng nghìn người chọn VinCons là chính sách "vừa học vừa làm, đào tạo không mất phí, hưởng lương 14 triệu đồng/tháng". VinCons trực tiếp đào tạo bài bản từ kỹ thuật thi công đến cách vận hành máy móc hiện đại. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ người chưa biết nghề có thể trở thành những người thợ lành nghề với mức thu nhập lên đến 33 triệu đồng/tháng, và có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý công nhân với mức thu nhập có thể lên đến 65 triệu/tháng.

VinCons mở cửa đón chào cả công nhân lành nghề và người lao động chưa có kinh nghiệm

Em Nguyễn Minh Hải (20 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện đang làm việc tại dự án của VinCons chia sẻ: "Em từ quê ra, không có nghề nghiệp gì trong tay nên rất lo lắng. May mắn được nhận vào VinCons, em được các anh tận tình 'cầm tay chỉ việc', đào tạo từ những kỹ thuật nhỏ nhất. Em vừa học vừa làm mà vẫn có lương. Tết vừa rồi là cái Tết vui nhất của gia đình em. Không chỉ có tiền gửi về phụ giúp bố mẹ, em còn được công ty bố trí xe đưa đón về nhà. Cảm giác bước xuống xe, thấy bố mẹ mừng rơi nước mắt, em biết mình đã chọn đúng nơi để gắn bó."

Cơ hội trong tầm tay

Hiện nay, VinCons đang mở rộng cửa đón chào hơn 100.000 công nhân cho các siêu dự án đô thị thông minh từ Bắc chí Nam như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Tây Ninh,... Các vị trí từ xây trát, ốp lát, sắt thép đến điện nước, hàn, nhôm kính, điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy.... với mức lương lên đến 65 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, đi cùng với đội ngũ công nhân hùng hậu, VinCons còn tuyển dụng hơn 10.000 cán bộ quản lý, kỹ sư với mức thu nhập cạnh tranh, vượt trội so với thị trường. Sự kết hợp giữa hơn 100.000 công nhân và đội ngũ 10.000 kỹ sư tinh nhuệ cho thấy quy mô của VinCons cũng như mục tiêu tiên phong, dẫn đầu thị trường xây dựng Việt Nam.

Giữa một thị trường nhiều biến động, việc chọn một đơn vị có tâm và có tầm như VinCons được nhiều người đánh giá không chỉ là chọn một công việc, mà là chọn một sự nghiệp vững chắc - một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Thông tin tuyển dụng trực tiếp:

Hotline: 1900 633 000

Website: https://vincons.net/

Địa chỉ: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng hoặc các công trường VinCons trên toàn quốc.