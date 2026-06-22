"Luôn là một vinh dự lớn đối với tôi khi được đại diện cho Việt Nam, đặc biệt là tại một giải đấu quan trọng như ASEAN Cup. Tuy nhiên, sau khi có sự thống nhất giữa CLB CAHN và VFF, tôi ở lại CLB để cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite", Nguyễn Filip chia sẻ.

"Tôi tin rằng nếu chúng tôi thành công, đây sẽ là bước tiến rất có lợi về lâu dài không chỉ cho CLB, mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn luôn theo dõi và chúc các đồng đội thi đấu thật tốt", thủ thành CAHN nói.

Trước đó, CLB CAHN khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ được lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ở đợt tập trung lần này, đội bóng ngành công an có sự góp mặt của Việt Anh, Văn Hậu, Thành Long, Văn Đô, Quang Hải và Đình Bắc. Với số lượng cầu thủ nhiều như trên, có thể thấy nhà ĐKVĐ V-League đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, nhưng vẫn phải giữ lại một số trụ cột nhằm phục vụ cho mục tiêu tham dự AFC Champions League Elite, trong đó có Nguyễn Filip.

Nguyễn Filip vắng mặt ở tuyển Việt Nam.

Đối thủ của thầy trò HLV Mano Polking ở trận play-off cúp châu Á là Adelaide United (Australia). Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CAHN khi đội thắng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 – giải đấu cấp CLB cao nhất châu lục. Trong trường hợp không thể vượt qua Adelaide United, đại diện của Việt Nam chuyển xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League Two.

Trong khi Nguyễn Filip vắng mặt, tuyển Việt Nam đón chào tân binh Patrick Lê Giang. Ngày 22/6, thủ thành CLB CA TP.HCM cùng các đồng đội hội quân lên đội tuyển. Anh cho biết mình rất tự hào khi lần đầu khoác áo ĐTQG vì đây là giấc mơ kéo dài suốt 3 năm qua.

Về việc Nguyễn Filip không có tên ở tuyển Việt Nam, Patrick nói: “Filip là bạn tôi từ lúc chúng tôi còn thi đấu ở châu Âu. Việc cậu ấy không có mặt ở đội tuyển lần này là quyết định của HLV trưởng. Đây là bóng đá chuyên nghiệp, Filip cũng sắp cùng CLB thi đấu cúp châu Á. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với Filip. Hy vọng cậu ấy sớm trở lại tuyển Việt Nam”.