Ít quân xanh chất lượng

Theo kế hoạch, ngay khi hội quân ở đợt tập trung ngày 22/6, tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Sau đó, tuyển Việt Nam trở về Việt Nam và trước khi bước vào giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm 2026, thầy trò Kim Sang Sik đá giao hữu với Myanmar vào trung tuần tháng 7.

Tuyển Việt Nam dành phần lớn thời gian "tập chay" trong đợt tập trung sắp tới, trước khi đá giao hữu với Myanmar

Nhìn qua, cách chuẩn bị của tuyển Việt Nam dường như chưa tạo được sự an tâm cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, bởi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quá ít cú “va chạm” với những đối thủ tốt trong thời điểm cần phát hiện ra hạn chế về chiến thuật, sự thích nghi của các tân binh hay khả năng kết nối.

Nỗi lo của người hâm mộ hay giới chuyên môn đương nhiên có cơ sở, bởi chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam dành phần lớn thời gian để tăng cường nền tảng thể lực. Ngay cả trận đấu gặp Myanmar thực tế là khá nhẹ nhàng vì đối thủ nhiều năm trở lại đây không còn mạnh hay khó chịu như trước.

Có khó cho HLV Kim Sang Sik?

Về lý thuyết, câu trả lời chắc chắn là có. Không riêng gì HLV Kim Sang Sik, bất kỳ nhà cầm quân nào cũng mong muốn sở hữu những quân xanh chất lượng ở các đợt tập trung.

Việc tìm kiếm đối thủ mạnh để giao hữu trong một giai đoạn cụ thể chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Lịch thi đấu dày đặc, kế hoạch riêng của các đội tuyển, cùng rào cản về tài chính, di chuyển và thời gian là những khó khăn khách quan chung. Bởi vậy, thay vì quá tiếc nuối, có lẽ HLV Kim Sang Sik cần nhìn nhận vấn đề theo hướng thực tế và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại.

Không dễ đối với HLV Kim Sang Sik nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc phải thích nghi và liệu cơm gắp mắm

Ở góc nhìn lạc quan, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vẫn mang lại nhiều giá trị cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi có thêm thời gian để hoàn thiện bộ khung, nâng cao thể lực và truyền tải sâu hơn ý tưởng chiến thuật.

Thậm chí, việc không liên tục phơi bày lối chơi trước các đối thủ mạnh cũng có thể trở thành một lợi thế, nhất là khi tuyển Việt Nam vài năm qua luôn bị “soi” rất kỹ mỗi khi ra sân ở giải khu vực.

Tất nhiên, đây vẫn là bài toán mà VFF cần tìm lời giải trong các đợt FIFA Days tiếp theo. Còn ở thời điểm hiện tại, khi điều kiện chưa cho phép mọi thứ hoàn hảo, sự thích nghi là lựa chọn hợp lý nhất.

Và đôi khi, một sự chuẩn bị vừa đủ nhưng kín kẽ lại mang đến hiệu quả lớn hơn nhiều so với một hành trình phô diễn quá nhiều trước một giải đấu vốn dĩ đang khó dần như ASEAN Cup.