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Ngày 22/6, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.
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Trong ngày hội quân, Xuân Son được vợ "tháp tùng" lên tuyển Việt Nam. Tiền đạo Thép Xanh Nam Định ôm hôn vợ rất tình cảm. Anh phải xa gia đình trong khoảng 2 tháng tới.
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Sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm. Do đang chịu án treo giò của AFC, chân sút người Nghệ An không thi đấu trận mở màn ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam.
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Quang Hải đang đạt phong độ cao. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/26.
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Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam trong đợt tập trung hồi tháng 3, và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin dùng.
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Danh sách tập trung lần này cũng phản ánh định hướng xây dựng lực lượng kế cận của Ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đang có sự phát triển tích cực trong màu áo CLB như Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên… được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội.
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Bùi Hoàng Việt Anh có mùa giải thành công trong màu áo CAHN.
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Trong danh sách tuyển Việt Nam lần này là sự xuất hiện của cái tên Nguyễn Tài Lộc (Geovane). Cầu thủ nhập tịch đang thi đấu trong màu áo Ninh Bình. Anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ công, tiền đạo cánh...
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Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào ngày 23/6. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn. Kết thúc chuyến tập huấn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.
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Ảnh: P.X