Xuân Son ôm hôn vợ ngày hội quân tuyển Việt Nam
Tiền đạo Xuân Son cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
Ảnh: P.X
Nhật Bản thăng hoa tại World Cup 2026 đang khiến cả thế giới ngả mũ, nhưng cũng là lời nhắc nhở về "mối duyên" dang dở trong quá khứ với bóng đá Việt Nam.
Tuyển Việt Nam không có nhiều quân xanh chất lượng cao trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup. Nhìn qua là khó, nhưng HLV Kim Sang Sik buộc phải thích nghi.
Không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.HCM I và Hà Nội I thắng đậm trong ngày ra quân giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026.