Huỳnh Ngọc Khánh Hà - học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - nhận được học bổng Global Pathways trị giá 30%

Global Pathways là chương trình du học chuyển tiếp bậc cử nhân do Viện Đào tạo quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai, với lộ trình học giai đoạn đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác ở nước ngoài.

Khi học sinh giỏi không vội đi ngay

Phạm Minh Châu, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, là một trong những học sinh nhận học bổng 40% từ Global Pathways 2026. Châu có GPA 9.6 trong ba năm cấp 3, IELTS 7.5 và từng xem việc đậu vào ngôi trường cấp 3 mơ ước là một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập.

Với hồ sơ như vậy, Châu hoàn toàn có thể nghĩ đến nhiều phương án đại học sau lớp 12, trong đó có du học trực tiếp. Tuy nhiên, bạn chọn Global Pathways vì muốn có một lộ trình được chuẩn bị kỹ hơn trước khi bước vào môi trường đại học quốc tế.

Một trong những lý do quan trọng được Châu nhắc đến là chi phí. Du học từ những năm đầu đòi hỏi gia đình phải tính toán tài chính khá sớm và khá dài. Lộ trình học giai đoạn đầu tại Việt Nam giúp gia đình có thêm phương án phù hợp hơn, trong khi học sinh vẫn giữ mục tiêu chuyển tiếp ra nước ngoài sau đó.

Châu cũng đánh giá cao Global Pathways có nhiều lựa chọn về trường đại học liên kết và ngành học. Khi đứng trước quyết định lớn về tương lai, học sinh lớp 12 thường cần thêm thời gian để hiểu ngành, hiểu trường và hiểu chính mình. Các hoạt động định hướng như Uniprep giúp bạn có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu thêm về ngành nghề và môi trường đại học trước khi đưa ra lựa chọn dài hạn.

Từ góc nhìn của Châu, du học chuyển tiếp không làm hành trình quốc tế kém hấp dẫn hơn. Lộ trình này giúp bạn làm quen trước với môi trường đại học quốc tế, chuẩn bị khả năng học tập bằng tiếng Anh, rèn thêm kỹ năng và giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Đây là cách đi chậm hơn một nhịp, nhưng có thêm sự tính toán.

Phạm Minh Châu, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, là một trong những học sinh nhận học bổng 40% từ Global Pathways 2026

Huỳnh Ngọc Khánh Hà - học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - cũng chọn Global Pathways từ nhu cầu có một lộ trình rõ ràng hơn. Hà có GPA 8.8, IELTS 7.0, đạt hơn 920 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 và nhận học bổng 30% từ chương trình.

Khánh Hà cho biết bản thân tiếp cận con đường du học khá trễ, gần như không còn nhiều thời gian để tự tìm hiểu toàn bộ quy trình. Trong bối cảnh đó, Global Pathways tạo cho bạn cảm giác có người đồng hành, có lộ trình cụ thể và có sự hỗ trợ từ các anh chị tư vấn. Đây là điểm khiến Hà yên tâm khi lựa chọn chương trình.

Điều thú vị ở Hà là bạn muốn dung hòa hai mong muốn, một là học đại học trong nước trong giai đoạn đầu, hai là ở gần gia đình và bạn bè, sau đó trải nghiệm du học khi đã sẵn sàng hơn. Khoảng thời gian học tại Việt Nam vì vậy trở thành một bước chuẩn bị, giúp bạn làm quen với môi trường học mới, xây nền tảng kiến thức và giảm áp lực kinh tế cho gia đình.

Một bước đệm để chọn ngành, chuẩn bị kỹ năng và giảm áp lực

Điểm chung trong lựa chọn của Minh Châu và Khánh Hà là cả hai đều không xem du học như một quyết định chỉ xoay quanh điểm đến. Các bạn quan tâm nhiều hơn đến lộ trình: học gì trước, chuẩn bị ra sao, chọn trường nào, ngành nào, gia đình cần tính toán tài chính như thế nào và bản thân đã sẵn sàng đến đâu.

Đào Mai Khanh, học sinh Trường THPT Phú Nhuận, nhận học bổng 20% từ Global Pathways, cũng có chung nhu cầu chuẩn bị kỹ trước khi chuyển tiếp. Khanh có IELTS 7.0, là học sinh giỏi 11 năm liền và trong ba năm cấp 3 luôn cố gắng giữ điểm trung bình mỗi môn trên 8.0. Điều khiến Khanh chú ý đến Global Pathways là lộ trình học một năm tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Úc.

Theo Khanh, một năm này giúp bạn chuẩn bị thêm về tinh thần, năng lực và các kỹ năng chưa kịp hoàn thiện trong ba năm cấp 3. Đây là chia sẻ khá gần với tâm lý của nhiều học sinh cuối cấp, có thể đã có điểm số tốt, có tiếng Anh khá, nhưng vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành, tự tin hơn và hiểu rõ môi trường mình sắp bước vào.

Nguyễn Gia Ngọc Linh, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, nhận học bổng 40% từ Global Pathways

Còn Nguyễn Gia Ngọc Linh, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, nhận học bổng 40% từ Global Pathways với GPA 9.4 và IELTS 7.5. Việc chọn Global Pathways giúp Linh giảm bớt căng thẳng trong giai đoạn thi cử và xét tuyển đại học, đồng thời nhìn rõ hơn chặng đường sắp tới.

Từ các trường hợp này, có thể thấy lý do học sinh giỏi chọn du học chuyển tiếp không nằm ở việc thiếu lựa chọn. Ngược lại, chính vì có mục tiêu quốc tế rõ ràng, các bạn càng cần một lộ trình giúp kiểm soát tốt hơn các yếu tố quan trọng gồm chi phí, học thuật, ngoại ngữ, kỹ năng, định hướng ngành và khả năng thích nghi.

Trong mùa tuyển sinh 2026, Global Pathways tiếp tục giới thiệu các lộ trình chuyển tiếp sang Úc, New Zealand và Canada. Sinh viên học giai đoạn đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác ở nước ngoài theo lộ trình phù hợp. Chương trình cũng có các chính sách học bổng và thư mời nhập học sớm dành cho học sinh có thành tích học tập tốt.

Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây:

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

Hotline: (028) 3622 1818

Email: admissions@globalpathways.edu.vn

Website: https://globalpathways.edu.vn/

Phương Dung