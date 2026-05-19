Suốt hơn 1 thế kỷ, Satterthwaites không đơn thuần chỉ là một tiệm bánh ở thị trấn Crosby, vùng Merseyside (Anh). Với nhiều thế hệ người dân địa phương, nơi đây là một phần ký ức tuổi thơ, là biểu tượng của cộng đồng và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống giữa thời đại thương mại hóa.

Ít ai nghĩ rằng thương hiệu từng đứng bên bờ vực biến mất vào năm 2013 nay lại có thể hồi sinh mạnh mẽ đến vậy.

Jon Wills - người điều hành tiệm bánh hiện nay ở Crosby. Ảnh: Liverpoolecho

Ra đời giữa khó khăn

Tiệm bánh Satterthwaites được thành lập vào năm 1910, khi vợ chồng Walter và Miriam Satterthwaite mở cửa hàng đầu tiên, ngay trước khi Thế chiến thứ nhất nổ ra.

Những năm đầu không hề dễ dàng. Walter nhập ngũ và bị thương 2 lần ngoài chiến trường, trong khi vợ ông ở nhà vừa chăm 2 con nhỏ vừa cố duy trì tiệm bánh với nguồn nguyên liệu và tài chính hạn hẹp.

Khi tương lai bắt đầu có vẻ hứa hẹn sau chiến tranh, chủ nhà đã chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng. Tiệm bánh phải chuyển đến đường College, thị trấn Crosby, vùng Merseyside. Dẫu trải qua nhiều khó khăn, cửa hàng bánh vẫn tồn tại và dần phát triển mạnh mẽ.

Sau năm 1945, Joan Satterthwaite - con gái của Walter và Miriam, tiếp quản công việc điều hành cửa hàng. Những năm 1970, vợ chồng nhà sáng lập Walter và Miriam đều qua đời, hưởng thọ trên 90 tuổi. Sau này, tiệm được chuyển giao cho Roger Wilson - con trai của Joan.

Từ bờ vực đóng cửa đến cuộc hồi sinh đầy bất ngờ

Năm 2013, Roger Wilson khiến nhiều người tiếc nuối khi tuyên bố đóng cửa tiệm bánh cuối cùng của gia đình sau 103 năm hoạt động.

Ở tuổi 71, ông thừa nhận quyết định đó khiến mình tan nát cõi lòng. Với người dân Crosby, sự biến mất của Satterthwaites giống như một phần ký ức bị xóa nhòa.

May mắn, một cặp vợ chồng địa phương quyết định cứu thương hiệu này. Trong lúc nhiều khách hàng mải cất những chiếc bánh nổi tiếng vào tủ đông để lưu giữ “hương vị cuối cùng”, Jon và Sarah Wills đã âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại của thương hiệu.

Cặp vợ chồng quyết định tham gia đấu giá chiếc máy làm bánh nổi tiếng của Satterthwaites. Sau khi thắng đấu giá, họ được Roger Wilson cho thuê lại cơ sở làm bánh. Từ đó, thương hiệu hơn 100 năm tuổi chính thức được hồi sinh, theo Liverpoolecho.

“Chúng tôi muốn mang trở lại một doanh nghiệp mà cộng đồng thật sự yêu quý nhưng chỉ cái tên thôi là chưa đủ. Chúng tôi phải giữ được chất lượng khiến mọi người gắn bó suốt nhiều thế hệ”, Jon chia sẻ.

Những chiếc bánh cuộn xúc xích ra khỏi lò nướng tại tiệm bánh mì Satterthwaites. Ảnh: Liverpoolecho

Tiệm bánh của tuổi thơ

Hiện nay, trải qua 116 năm, tiệm bánh Satterthwaites vẫn đón dòng khách xếp hàng mỗi ngày.

Nhiều người chỉ định ghé mua một chiếc bánh thân thuộc nhưng thường ra về với nhiều bánh hơn dự tính vì các nhân viên thân thiện của tiệm. Với không ít khách hàng, việc bước vào tiệm giống như trở lại tuổi thơ.

Với Jon, anh lớn lên tại khu vực này và nhớ rõ mỗi cuối tuần gia đình đều mua bánh từ cửa hàng Satterthwaites.

“Nó đã ăn sâu vào đời sống của người dân nơi đây. Khi tiệm đóng cửa, cộng đồng như mất đi một khoảng trống lớn. Mọi người yêu nơi này vì đó là tiệm bánh gắn với ký ức thời thơ ấu của họ.

Chúng tôi hiện tại đảm bảo tiếp tục bán những sản phẩm truyền thống, tiêu chuẩn chất lượng như xưa. Chúng tôi tự hào về vị thế hiện tại. Hầu hết các ngày cuối tuần, cửa hàng đều đông khách", anh chia sẻ.

Roger Wilson từng mô tả Satterthwaites là “phần còn sót lại của một thời đại cũ”, nơi những giá trị truyền thống phải chật vật tồn tại trước sức ép của các chuỗi siêu thị và tập đoàn lớn.

“Sự tiện lợi của siêu thị khiến các tiệm bánh thủ công dần bị xoá sổ. Tiệm bánh tồn tại được đến hôm nay là nhờ tất cả mọi người đều muốn giữ nó sống tiếp", Roger Wilson nói.

Có lẽ cũng vì thế mà suốt hơn 1 thế kỷ qua, dù đã đổi chủ, những món ăn làm nên tên tuổi Satterthwaites gần như không thay đổi. Những chiếc bánh mì nhân thịt lợn và bánh cuộn xúc xích truyền thống vẫn là sản phẩm bán chạy nhất.