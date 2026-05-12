Shao Sanhu tạm đóng cửa hàng để đi hiến tặng tế bào gốc cứu bé 3 tuổi bị bệnh bạch cầu. Ảnh: SCMP

Shao Sanhu (33 tuổi) - chủ một quán nướng ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), đã tạm nghỉ bán hàng trong 13 ngày để đi hiến tặng tế bào gốc. Câu chuyện về lòng tốt của anh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Ngày 18/4, anh dán thông báo với nội dung: tạm đóng cửa hàng vì có việc gia đình. Ẩn sau lý do tưởng chừng đơn giản ấy là việc anh chuẩn bị hiến tế bào gốc cho một bé gái 3 tuổi chưa từng gặp mặt, mắc bệnh bạch cầu.

“Khi nhận được cuộc gọi thông báo phù hợp mẫu ghép với một em bé mắc bệnh bạch cầu, tôi không do dự, gác lại công việc để giúp em bé", Shao Sanhu chia sẻ.

Bài đăng của anh thu hút hơn 26.000 lượt thích cùng hơn 5.000 bình luận. Việc tạm ngưng kinh doanh quán nướng khiến anh phải bỏ toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, đồng thời chịu thiệt hại khoảng 20.000 nhân dân tệ (77,4 triệu đồng), bao gồm tiền thuê mặt bằng và thù lao nhân viên, trang SCMP đưa tin ngày 11/5.

Dù vậy, quyết định của anh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời nhắn, hứa sẽ tới ủng hộ quán sau khi anh trở lại.

Khách hàng đến quán nướng vào buổi chiều muộn. Ảnh: SCMP

Sau gần 2 tuần tạm nghỉ, anh mở bán trở lại đúng dịp nghỉ lễ 1/5. Điều khiến anh bất ngờ là hàng dài khách xếp hàng kín trước quầy từ sớm. Chỉ trong ngày đầu tiên, hơn 60 nhóm khách đã tới mua hàng ủng hộ.

Không ít người vượt quãng đường rất xa chỉ để gặp anh. Một vị khách cho biết đã bay và lái xe liên tục suốt 7 giờ đồng hồ từ tây nam Trung Quốc để trực tiếp tới quán.

“Tôi cảm động trước hành động của anh ấy. Tôi muốn tận mắt gặp người đã sẵn sàng cứu một đứa trẻ xa lạ", vị khách nói.

"Người sẵn lòng hiến tế bào gốc cho người lạ chắc chắn là người kinh doanh có tâm", một cư dân mạng bình luận.

Lượng khách tăng đột biến khiến anh phải đẩy nhanh kế hoạch chuyển sang một cửa hàng rộng hơn, nhằm tránh gây ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh. Hiệp hội nhà hàng địa phương cũng cử thêm đầu bếp, nhân viên phục vụ tới hỗ trợ anh. Ngoài ra, các tình nguyện viên từ Hội Chữ thập đỏ và đội cứu hộ cũng tham gia điều phối khách.

Trước sự quan tâm của nhiều người về sức khỏe sau hiến tặng, anh cho biết chỉ gặp triệu chứng nhẹ tương tự hạ đường huyết và đã hồi phục hoàn toàn sau đó.

Anh khẳng định bản thân không mong trở thành hiện tượng mạng. Điều anh thực sự hy vọng là nhiều người sẽ quan tâm hơn tới việc đăng ký hiến tế bào gốc để cứu các bệnh nhân ung thư máu.

Một người phụ nữ nhắn tin cho anh trên mạng xã hội nói rằng, cô quyết định đăng ký tham gia chương trình hiến tủy, sau khi đọc câu chuyện của anh. Trước đó, cô từng lo lắng về ảnh hưởng sức khỏe nhưng đã thay đổi suy nghĩ sau khi biết trải nghiệm thực tế từ anh.