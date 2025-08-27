Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024 quy định về quỹ phát triển đất của Chính phủ mà Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy nhiều ý kiến góp ý liên quan đến quy định về khoản thu bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Khoản tiền bổ sung mà người sử dụng đất phải nộp cho khoảng thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai, được xác định với mức thu 5,4%/năm, tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Các tổ chức, doanh nghiệp như Đại sứ quán Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, CTCP Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu và một số doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam... kiến nghị không thu hoặc giảm mức thu khoản tiền đất bổ sung theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức kiến nghị không thu khoản tiền đất bổ sung hoặc xem xét giảm mức thu 5,4%/năm để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn. Ảnh: Hoàng Hà

Cùng với đó, doanh nghiệp, tổ chức trên cũng kiến nghị về thời gian nộp khoản thu bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024, khoản 2 Điều 50, khoản 9 Điều 51 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Bộ Tài chính cho hay, tại dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định rõ hơn về thời gian nộp khoản thu bổ sung. Tuy nhiên, các kiến nghị khác liên quan sẽ được tổng hợp và báo cáo tại Tờ trình Chính phủ.

Trong khi đó, Sở Tài chính Hải Dương (cũ) đề xuất, với các trường hợp phương án giá đất đã được trình UBND tỉnh thì không phải nộp khoản thu bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho hay, khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai quy định là “chưa quyết định giá đất” thì phải nộp khoản tiền bổ sung, nên nếu đã trình mà chưa quyết định thì vẫn phải nộp.

Sở này tiếp tục đề nghị xem xét giảm mức thu 5,4%/năm để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị. Đồng thời, kiến nghị thời gian tính thu bổ sung tính trong khoảng thời gian từ khi có quyết định giao đất đến khi có quyết định phê duyệt giá đất.

Phản hồi góp ý, Bộ Tài chính cho hay, mức thu 5,4%/năm tại Nghị định 103 đã được đa số thành viên Chính phủ đồng ý khi xây dựng nghị định và có cơ sở thực tiễn. Thời gian tính thu bổ sung phải được quy định theo thời điểm phải tính tiền theo quy định của pháp luật từng thời kỳ, phù hợp với từng trường hợp sử dụng đất như dự thảo nghị định.

Còn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, dự thảo tờ trình Chính phủ cần bổ sung số liệu báo cáo của địa phương để chứng minh lập luận giữ nguyên mức thu khoản thu bổ sung 5,4% theo quy định. Bộ Tài chính đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.