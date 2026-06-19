Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã ra quân quyết liệt, xử lý 295.299 trường hợp vi phạm trên đường bộ, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, bên cạnh số tiền xử phạt hành chính lên tới hơn 346,7 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã áp dụng triệt để các chế tài nghiêm khắc nhằm răn đe người vi phạm giao thông: tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) đối với 12.875 trường hợp, trừ điểm GPLX của 26.236 tài xế.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM xử lý vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Kiệm. Ảnh: TK

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nhờ siết chặt kỷ cương, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thành phố đã giảm sâu trên cả 3 mặt.

Cụ thể, TPHCM xảy ra 677 vụ TNGT, làm chết 334 người và bị thương 374 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ TNGT đã giảm 19,21% (giảm 161 vụ), số người chết giảm 18,54% (giảm 76 người) và số người bị thương giảm 21,1% (giảm 100 người). Đặc biệt, thành phố không để phát sinh thêm bất kỳ điểm đen TNGT mới nào.

Song song với đường bộ, công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy cũng được tăng cường với 2.146 trường hợp vi phạm bị xử lý, xử phạt tổng số tiền hơn 5,17 tỷ đồng.

Trên tuyến đường sắt, các địa phương đang rà soát hệ thống hành lang an toàn và từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở trái phép.

Để hạ nhiệt áp lực giao thông đô thị, thành phố tiếp tục duy trì theo dõi 22 điểm có nguy cơ ùn tắc. Trong đó, có 5 điểm đã có chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình vẫn còn phức tạp và 8 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Dù vậy, cơ quan chức năng cho biết nhờ chủ động áp dụng các giải pháp phân luồng linh hoạt, tình hình tại các nút giao cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm thành phố đã có cải thiện rõ rệt.